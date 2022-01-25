Байден заявил об отсутствии планов на размещение военных на Украине

Вашингтон, 25 января. США и НАТО не собираются размещать своих военных на Украине. Об этом журналистам заявил американский лидер Джо Байден.

Ранее стало известно, что лидеры государств, входящих в НАТО, включая США, пообещали наложить на Россию «беспрецедентный пакет санкций» в случае обострения ситуации на украинском направлении. Политик Александр Шерин считает, что очередные угрозы лидеров стран НАТО в отношении России — знак того, что Запад использует Украину как полигон для столкновения цивилизаций.