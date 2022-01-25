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Гинцбург заверил в способности назальной вакцины защитить от инфицирования «Омикроном»

  /   Обновлено: 25 января 2022 22:21
Наука
Гинцбург заверил в способности назальной вакцины защитить от инфицирования «Омикроном»
mil.ru  /  Минобороны России

Москва, 25 января. Новая назальная вакцина от коронавируса будет эффективна как в предотвращении тяжелого течения COVID-19, вызванного «Омикроном», так и в защите от инфицирования штаммом.

Испытания соответствующего препарата уже начались. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире «Россия-24». Ранее сообщалось, что в первые два этапа будут вакцинированы до 300 добровольцев. В третьей фазе смогут принять участие до 3000 волонтеров.

«Безусловно, возможность массового применения назальной вакцины с нашей точки зрения, с точки зрения разработчиков позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм, обусловленных "Омикроном", но и от возможности инфицирования и заражения», — сообщил Гинцбург.

Назальная вакцина от коронавируса будет двухкомпонентной, сообщал ранее ученый. Однако при применении препарата в качестве бустера будет достаточно и одной дозы.

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