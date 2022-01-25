Посол РФ в ЦАР Бикантов: отечественные инструкторы помогли армии спасти страну

Банги, 25 января. Российские инструкторы помогли национальной армии Центральноафриканской Республики восстановить контроль над территориями страны, заявил посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. Об этом сообщает Radio Lengo Songo.
«Правительственные войска смогли стабилизировать ситуацию и вернуть контроль над ситуацией, которую длительное время дестабилизировали вооруженные бандформирования. Это большое достижение. Обученная россиянами армия теперь в состоянии отразить любую угрозу.
Лидер ЦАР Фостен-Арканж Туадера в трудный для страны момент обратился за помощью. Россия и Руанда откликнулись на призыв. Они помогли защитить страну от бандитов. Также хочу отметить, что отечественные специалисты находятся в республике с разрешения Совбеза ООН. Называть их наемниками неправильно, они не участвуют в столкновениях», — заявил Бикантов.
Поддержка российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», позволила национальной армии ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и обеспечить безопасность мирного населения.
Ранее ведущие Radio Lengo Songo сообщили, что боевики CPC, которые скрываются в префектуре Уам на границе с Чадом, изменили тактику действий, так как ничего не могут противопоставить правительственным войскам. Теперь радикалы предпочитают похищать людей и устраивать спорадические набеги на маленькие села.