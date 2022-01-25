Посол РФ в ЦАР Бикантов: отечественные инструкторы помогли армии спасти страну

Банги, 25 января. Российские инструкторы помогли национальной армии Центральноафриканской Республики восстановить контроль над территориями страны, заявил посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. Об этом сообщает Radio Lengo Songo.

«Правительственные войска смогли стабилизировать ситуацию и вернуть контроль над ситуацией, которую длительное время дестабилизировали вооруженные бандформирования. Это большое достижение. Обученная россиянами армия теперь в состоянии отразить любую угрозу.

Лидер ЦАР Фостен-Арканж Туадера в трудный для страны момент обратился за помощью. Россия и Руанда откликнулись на призыв. Они помогли защитить страну от бандитов. Также хочу отметить, что отечественные специалисты находятся в республике с разрешения Совбеза ООН. Называть их наемниками неправильно, они не участвуют в столкновениях», — заявил Бикантов.