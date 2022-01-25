Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 22:40
22:38
Шоу-бизнес
Элтон Джон отменил несколько концертов из-за заражения коронавирусом
22:24
Политика
Bloomberg: Байден может ввести санкции против Путина
22:23
Политика
Байден заявил об отсутствии планов на размещение военных на Украине
22:21
Наука
Гинцбург заверил в способности назальной вакцины защитить от инфицирования «Омикроном»
22:00
Весь мир
Полиция Бразилии оккупировала фавелы Рио, а наркомафии Колумбии и Мексики делят сферы влияния
22:00
Происшествия
Коммунальная авария оставила без воды около 25 тыс. человек в Ленобласти
22:00
Видео
«Зона Казахстана 2.0». Какие итоги миротворческой операции ОДКБ?
21:40
Весь мир
Посол РФ в ЦАР Бикантов: отечественные инструкторы помогли армии спасти страну
21:39
Весь мир
Премьер ЦАР рассказал об успехах властей республики за последние полгода
21:35
Экономика
Директор АПП Мамонтов допустил подорожание пивной продукции в России до 10%
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Посол РФ в ЦАР Бикантов: отечественные инструкторы помогли армии спасти страну

Весь мир
Посол РФ в ЦАР Бикантов: отечественные инструкторы помогли армии спасти страну
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Банги, 25 января. Российские инструкторы помогли национальной армии Центральноафриканской Республики восстановить контроль над территориями страны, заявил посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. Об этом сообщает Radio Lengo Songo.

«Правительственные войска смогли стабилизировать ситуацию и вернуть контроль над ситуацией, которую длительное время дестабилизировали вооруженные бандформирования. Это большое достижение. Обученная россиянами армия теперь в состоянии отразить любую угрозу.

Лидер ЦАР Фостен-Арканж Туадера в трудный для страны момент обратился за помощью. Россия и Руанда откликнулись на призыв. Они помогли защитить страну от бандитов. Также хочу отметить, что отечественные специалисты находятся в республике с разрешения Совбеза ООН. Называть их наемниками неправильно, они не участвуют в столкновениях», — заявил Бикантов.

Посол РФ в ЦАР Бикантов: отечественные инструкторы помогли армии спасти страну
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Поддержка российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», позволила национальной армии ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и обеспечить безопасность мирного населения.

Ранее ведущие Radio Lengo Songo сообщили, что боевики CPC, которые скрываются в префектуре Уам на границе с Чадом, изменили тактику действий, так как ничего не могут противопоставить правительственным войскам. Теперь радикалы предпочитают похищать людей и устраивать спорадические набеги на маленькие села.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Посол РФ в ЦАР Бикантов: отечественные инструкторы помогли армии спасти страну
африка цар
Комментировать