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Премьер ЦАР рассказал об успехах властей республики за последние полгода

Весь мир
Премьер ЦАР рассказал об успехах властей республики за последние полгода
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 25 января. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра подвел итоги деятельности правительства за последние полгода. Об этом сообщает RJDH-Centrafrique.

По мнению аналитиков издания, Дондра заслужил звание «Лучший политик ЦАР-2021». Чиновник поблагодарил журналистов за оказанную честь и заверил, что приложит максимальные усилия, чтобы оправдать ожидания населения.

«Я поражен и тронут. Критерии, согласно которым я занял первое место в вашем рейтинге, известны только вам, но я приятно удивлен. Возможно, вас впечатлила моя деятельность на посту премьер-министра. Со своей стороны скажу, что я благодарен Господу, лидеру Фостен-Арканжу Туадера и коллегам, которые поддержали реформы и программы, разработанные мной.

Я вспоминаю себя на должности министра финансов и каждый раз повторяю: любая идея должна в обозримом будущем способствовать гармоничному развитию нашей страны. Мы отталкиваемся от этого правила и это приносит успех», — заявил Дондра.

Также политик рассказал журналистам, что в свободное время он уже более 30 лет занимается творчеством. По словам премьер-министра, если бы не отец, то сейчас бы в ЦАР было на одного музыканта больше.

Ранее Джереми Марадас-Надо стал новым президентом Ассоциации молодых кинематографистов Центральноафриканской Республики. Перспективный режиссер заявил, что готов заняться развитием индустрии и реализацией множества креативных инициатив.

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