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Директор АПП Мамонтов допустил подорожание пивной продукции в России до 10%
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Директор АПП Мамонтов допустил подорожание пивной продукции в России до 10%

Экономика
Директор АПП Мамонтов допустил подорожание пивной продукции в России до 10%
pexels.com  /  Engin Akyurt

Москва, 25 января. Стоимость пивной продукции на территории России может увеличиться на пять-десять процентов. Соответствующий прогноз сделал исполнительный директор Ассоциации производителей пива (АПП) Вячеслав Мамонтов.

Он объяснил, что подорожание может быть вызвано введением минимальной розничной цены для пива и пивных напитков в стране. По словам Мамонтова, рост цен на данную продукцию также повлечет за собой ускорение инфляции на фоне падающих доходов населения. Он предупредил, что подорожание пива может вызвать сокращение рабочих мест в отрасли до пяти тысяч человек и еще до 50 тысяч в смежных сферах, передает РИА Новости.

«Введение МРЦ приведет к росту средней розничной цены на пиво на 5-10%, что отразится на увеличении инфляции на фоне падающих доходов населения. Падение объемов производства и налоговых отчислений при этом составит 8-10%», — сообщил Мамонтов.

Ранее вице-премьер России Абрамченко высказалась о необходимости разработки мер сдерживания цен на молочную продукцию. По ее словам, это вызвано сокращением поголовья, волатильностью рубля и зависимостью от иностранных препаратов.

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алкоголь пиво рост цен подорожание пивная продукция
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