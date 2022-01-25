Директор АПП Мамонтов допустил подорожание пивной продукции в России до 10%

Москва, 25 января. Стоимость пивной продукции на территории России может увеличиться на пять-десять процентов. Соответствующий прогноз сделал исполнительный директор Ассоциации производителей пива (АПП) Вячеслав Мамонтов.

Он объяснил, что подорожание может быть вызвано введением минимальной розничной цены для пива и пивных напитков в стране. По словам Мамонтова, рост цен на данную продукцию также повлечет за собой ускорение инфляции на фоне падающих доходов населения. Он предупредил, что подорожание пива может вызвать сокращение рабочих мест в отрасли до пяти тысяч человек и еще до 50 тысяч в смежных сферах, передает РИА Новости.

«Введение МРЦ приведет к росту средней розничной цены на пиво на 5-10%, что отразится на увеличении инфляции на фоне падающих доходов населения. Падение объемов производства и налоговых отчислений при этом составит 8-10%», — сообщил Мамонтов.

Ранее вице-премьер России Абрамченко высказалась о необходимости разработки мер сдерживания цен на молочную продукцию. По ее словам, это вызвано сокращением поголовья, волатильностью рубля и зависимостью от иностранных препаратов.