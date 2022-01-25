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Le Patriote Dechaine: Франция превратила ООН в инструмент для дестабилизации ЦАР

Весь мир
Le Patriote Dechaine: Франция превратила ООН в инструмент для дестабилизации ЦАР
pixabay.com  / 

Банги, 25 января. Деятельность структур Организации Объединенных Наций препятствует окончательному установлению мира в Центральноафриканской Республике, считают аналитики информационного портала Le Patriote Dechaine.

«Франция использует Совет Безопасности ООН, чтобы давить на ЦАР. При этом Париж не выполняет свои международные обязательства и регулярно пренебрегает ценностями, которые когда-то лежали в основе ООН.

Коллективный Запад утратил уважение к территориальной целостности и суверенитету независимых стран. Совокупность всех факторов привела к тому, что вся деятельность Организации несет угрозу для Центральноафриканской Республики», — написано в статье.

По мнению аналитиков, оружейное эмбарго и многопрофильная комплексная миссия ООН (МИНУСКА) в действительности являются угрозой, а не способом обеспечения безопасности мирного населения. Корреспонденты уверены, что Организация Объединенных Наций в руках Елисейского дворца стала удобным инструментом для дестабилизации ЦАР и сохранения хаоса на территории государства.

Ранее представители гражданской платформы Tongolo ti Bée Afrika выступили за немедленную отмену санкций Совбеза ООН, которые препятствуют качественному оснащению национальной армии (FACA) и мешают бойцам положить конец существованию радикальных группировок.

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