Ливийская группировка RADA арестовала министра здравоохранения ПНЕ

Триполи, 25 января. Группировка RADA под руководством Абд аль-Рауфа Карры арестовала министра здравоохранения переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Али аз-Занати, сообщают местные СМИ.

Задержание произошло во вторник в международном аэропорту Митига в ливийской столице. Приказ отдан генеральным прокурором страны Садиком ас-Суром. Причины решения не разглашаются.

Источник из министерства здравоохранения подтвердил арест Али аз-Занати. СМИ отмечают, что глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиби недавно раскритиковал министра. Он выразил недовольство его работой и отсутствием на заседаниях кабмина.

Не исключено, что за арестом стоят подозрения в казнокрадстве и взяточничестве. Несколько дней назад руководитель Аудиторского бюро Халед Шакшак заявил в телевизионном интервью, что здравоохранение является «самым коррумпированным» среди государственных секторов в Ливии. По его словам, этому способствует слабое администрирование и огромное количество выделяемого финансирования.

На протяжении последних недель в североафриканской стране произошло несколько досудебных задержаний официальных лиц и глав министерств. В минувшем декабре прокуратура выдала ордер на арест министров культуры Мабруки Осман Оки и образования Мусы аль-Мукайрифа. Чиновников подозревают в коррупции при управлении государственными средствами.