Алена Апина похвасталась фигурой после пластической операции

Москва, 25 января. Певица Алена Апина вышла в свет после обращения к пластическим хирургам. Звезда продемонстрировала, как изменилась ее фигура после бьюти-процедуры.

Звезда группы «Комбинация» Алена Апина появилась на премьере сериала «Ночные вызовы». Исполнительница появилась перед папарацци в стильной замшевой рубашке, которую дополнила светлыми брюками. Артистка решила подчеркнуть талию ремешком и таким образом продемонстрировать, как изменилась ее фигура.

Апина призналась, что с молодости мечтала поменять пропорции тела и наконец решилась обратиться к хирургу, передает kp.ru.

«Дело в том, что у меня нестандартная фигура: никогда не было бедер, талии. Я не была рада своему отражению в зеркале. И вот я решила воспользоваться новой технологией, которая называется структурирование. У меня появилась талия, попа», — похвасталась артистка.

Звезда также рассказала, как провела Новый год. По словам артистки, она встретила праздники на работе, а затем легла в больницу. Апина заверила в беседе с Teleprogramma.pro, что чувствует себя хорошо.

Экс-звезда группы Serebro Ольга Серябкина также продемонстрировала изменившуюся фигуру. Артистка показала, как выглядит в бикини спустя два месяца после родов.