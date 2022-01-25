Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 22:39
22:24
Политика
Bloomberg: Байден может ввести санкции против Путина
22:23
Политика
Байден заявил об отсутствии планов на размещение военных на Украине
22:21
Наука
Гинцбург заверил в способности назальной вакцины защитить от инфицирования «Омикроном»
22:00
Весь мир
Полиция Бразилии оккупировала фавелы Рио, а наркомафии Колумбии и Мексики делят сферы влияния
22:00
Происшествия
Коммунальная авария оставила без воды около 25 тыс. человек в Ленобласти
22:00
Видео
«Зона Казахстана 2.0». Какие итоги миротворческой операции ОДКБ?
21:40
Весь мир
Посол РФ в ЦАР Бикантов: отечественные инструкторы помогли армии спасти страну
21:39
Весь мир
Премьер ЦАР рассказал об успехах властей республики за последние полгода
21:35
Экономика
Директор АПП Мамонтов допустил подорожание пивной продукции в России до 10%
21:23
Весь мир
Президент Израиля впервые в истории посетит ОАЭ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Алена Апина похвасталась фигурой после пластической операции

Шоу-бизнес
Алена Апина похвасталась фигурой после пластической операции
wikipedia.org  /  Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Москва, 25 января. Певица Алена Апина вышла в свет после обращения к пластическим хирургам. Звезда продемонстрировала, как изменилась ее фигура после бьюти-процедуры.

Звезда группы «Комбинация» Алена Апина появилась на премьере сериала «Ночные вызовы». Исполнительница появилась перед папарацци в стильной замшевой рубашке, которую дополнила светлыми брюками. Артистка решила подчеркнуть талию ремешком и таким образом продемонстрировать, как изменилась ее фигура.

Апина призналась, что с молодости мечтала поменять пропорции тела и наконец решилась обратиться к хирургу, передает kp.ru.

«Дело в том, что у меня нестандартная фигура: никогда не было бедер, талии. Я не была рада своему отражению в зеркале. И вот я решила воспользоваться новой технологией, которая называется структурирование. У меня появилась талия, попа», — похвасталась артистка.

Звезда также рассказала, как провела Новый год. По словам артистки, она встретила праздники на работе, а затем легла в больницу. Апина заверила в беседе с Teleprogramma.pro, что чувствует себя хорошо.

Экс-звезда группы Serebro Ольга Серябкина также продемонстрировала изменившуюся фигуру. Артистка показала, как выглядит в бикини спустя два месяца после родов.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Алена Апина похвасталась фигурой после пластической операции
пластика красота апина
Комментировать