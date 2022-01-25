Экс-нардеп Килинкаров предупредил о крахе экономики Украины из-за ожидания войны

Киев, 25 января. Экономика Украины будет просто уничтожена в течении ближайших нескольких месяцев без чьего-либо наступления и, соответственно, без единого выстрела.

Уничтожит Украину не армада вражеских танков или новейшие истребители с ракетами. Страна рухнет из-за медийной истерии об угрозе наступления, которого никогда не произойдет.

Таким мнением с гостями политического ток-шоу «60 минут» поделился бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров, подчеркнув, что добьет и без того пострадавшую страну массовый отток инвестиций из-за мифической угрозы. Военную истерию осознанно раздувают западные партнеры Украины в лице США Великобритании, Канады и прочих членов НАТО. Бывший парламентарий подчеркнул, что коллективный запад использует Украину в своих корыстных целях, пытаясь оказать давление на Россию. При этом те же американцы прекрасно понимают, что их масштабная информационная кампания против РФ в первую очередь бьет по самой Украине, провоцируя самый массовый отток инвестиций за всю историю страны, что в свою очередь очень скоро приведет к тотальному коллапсу.

Pr Scr youtube.com / «Кто против?»

Килинкаров эмоционально обратился к украинцам, предупредив, что из-за действий Банковой, поддерживающей вышеупомянутую кампанию, все их имущество очень скоро обесценится. Произойдет все очень быстро. С такими темпами оттока капитала экономика продержится недолго.

«Уже началась паника. Из Украины начали стремительно выводить деньги. Финансовая система страны сыпется. Социально-экономическую политику проводить не за что. Денег просто нет. Украина уже прошла точку невозврата и ее экономика скоро будет полностью уничтожена этим фальшивым ожиданием войны. Хочу закончить свою речь обращением к украинцам. Если кто-то на Украине считает, что сможет отсидеться в случае войны, даже не думайте об этом. Все ваши сбережения, все имущество превратится в пыль из-за одного ожидания войны. Экономика будет уничтожена задолго до первого выстрела. А ведь он никогда и не прозвучит», — предсказал фатальный исход военной истерии Килинкаров.

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