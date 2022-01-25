Объем выданных россиянам потребкредитов вырос на треть в 2021 году

Москва, 25 января. Российские банки в 2021 году выдали клиентам на треть больше кредитов наличными, чем за предыдущий период. Такую информацию предоставил сервис «Кредистория», который владеет данными 97% заемщиков, пишет ТАСС.

В общей сложности за год россияне взяли 19,3 млн кредитов. При этом среди 30 регионов, в которых было выдано наибольшее количество займов, самый высокий рост кредитования был отмечен в Москве и Московской области (на 38%).

«В декабре население взяло 1,76 млн кредитов наличными — на 22% больше, чем в декабре 2020 года (1,44 млн), а за весь 2021 год россияне получили 19,3 млн потребкредитов, что на 33% больше, чем за 2020 год (14,5 млн кредитов)», — уточняется в сообщении «Кредистории».

Эксперты констатируют, что почти половина российских заемщиков (45%) берут новые кредиты, чтобы обслуживать уже имеющиеся долги. Ситуация с закредитованностью населения ухудшается.