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Bloomberg: Европа потеряет больше США при эскалации напряженности с Россией

Экономика
Bloomberg: Европа потеряет больше США при эскалации напряженности с Россией
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 25 января. Евросоюз и Соединенные Штаты не могут найти единой позиции по вопросу Украины из-за разницы в оценке издержек от противостояния с Россией. Об этом сообщает портал «ИноСМИ», ссылаясь на публикацию Bloomberg.

США могут относительно легко занимать радикальную антироссийскую позицию. Экономики двух стран мало влияют друг на друга, из-за чего Вашингтон не боится действовать решительно. Однако государства Евросоюза так не поступят.

Россия входит в пятерку крупнейших торговых партнеров ЕС. Российский рынок сбыта также представляет особый интерес для любого европейского бизнеса, который способен работать на экспорт. Эти обстоятельства заставляют искать компромиссы.

«В конфликте с Москвой Европейский союз рискует потерять гораздо больше, чем Америка. Поэтому союзникам трудно договориться о жесткой позиции в противостоянии из-за Украины», — пишет Bloomberg.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что США и РФ идут по пути деэскалации. Она выразила надежду на дальнейшее развитие дипломатических связей.

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