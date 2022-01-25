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Актер Депардье застрял в аэропорту Стамбула из-за сильного снегопада

Шоу-бизнес
Актер Депардье застрял в аэропорту Стамбула из-за сильного снегопада
Global Look Press  /  imago stock&people, via www.imag

Стамбул, 25 января. Французского актера, гражданина России Жерара Депардье заметили в аэропорту Стамбула, закрытом из-за мощнейшего снегопада.

Видео со знаменитостью было опубликовано в социальных сетях. Депардье вместе с сотнями пассажиров не мог улететь из турецкой столицы из-за снежного коллапса, охватившего город, передает РЕН ТВ.

Ранее мощный циклон превратил жизнь в Стамбуле в настоящий кошмар. Метели обрушились на западные и северные районы мегаполиса вечером 24 января. Метеорологи прогнозируют, что осадки в городе и его окрестностях продлятся до 26-го числа, их интенсивность снизится только к пятнице, 28 января.

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снегопад аэропорт депардье
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