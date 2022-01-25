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«Ростов» сделал заявление на фоне слухов об уходе Арутюнянца

Спорт
«Ростов» сделал заявление на фоне слухов об уходе Арутюнянца
Prt Scr youtube.com  /  FC ROSTOV

Ростов-на-Дону, 25 января. В «Ростове» прокомментировали слухи об уходе президента клуба Арташеса Арутюнянца.

Пресс-служба «Ростова» опровергла на официальном сайте информацию об увольнении президента желто-синих Арташеса Арутюнянца. Спортивный функционер продолжит работу в клубе из Ростова-на-Дону.

«Сегодня в интернете, а также в СМИ появилась информация о том, что президент клуба Арташес Арутюнянц покинул свой пост. Футбольный клуб «Ростов» сообщает, что вышеуказанная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

«Ростов» завершил первую часть сезона РПЛ на 14-м месте. В 18 матчах чемпионата России по футболу подопечные Виталия Кафанова набрали 18 очков.

Ранее нападающий московского «Спартака» Георгий Мелкадзе перешел в «Сочи». Форвард будет выступать за свой новый клуб под девятым номером.

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