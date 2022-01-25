Дима Билан пристыдил психолога Филатову за разбор его интервью Собчак

Москва, 25 января. Певец Дима Билан эмоционально отреагировал на слова психолога-физиогномиста Светлану Филатову. Артист жестко раскритиковал эксперта, которая уличила его во лжи.

Дима Билан оказался в центре внимания после интервью телеведущей Ксении Собчак. Психолог-физиогномист Светлана Филатова провела разбор беседы звезд и рассказала о несостыковках в историях музыканта. В ответ Билан записал ролик в Instagram, где попытался пристыдить эксперта.

«Как можно строить профессию на том, чтобы осуждать других? Если у вас есть какая-то хрестоматия в голове, если у вас есть христианство, вы не имеете права это делать, ну не имеете!» — заявил музыкант.

Prt Scr instagram.com / @bilanofficial

Билан также подчеркнул, что совесть не должна позволять Филатовой делать подобные разборы, передает издание «Дни.ру».

Ранее артист откровенно побеседовал с Ксенией Собчак. Он признался, что живет с диагнозом «алкоголизм» и до сих пор испытывает трудности со спиртным, сообщает телеканал «360».

Билан также пытался пристыдить певицу Клаву Коку. Артист признался, что испытал стыд за поведение артистки, которая «подставила» Ольгу Бузову во время совместного отдыха.