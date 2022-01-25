Вашингтон, 25 января. Соединенные Штаты влезают в другие страны, в том числе на Украину, чтобы спрятать данные о размере американского госдолга. С таким мнением выступили пользователи Сети из США.

Читатели Breitbart отреагировали на решение Вашингтона эвакуировать семьи работников американских посольств с Украины. В последнее время на Западе все чаще звучит риторика об «эскалации» в государстве из-за России. Москва неоднократно отвергала подобные заявления и указывала, что не собирается ни на кого «нападать».

В США пролили свет на причины вмешательства Вашингтона в дела Украины. Так американские власти пытаются скрыть информацию о госдолге.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Все это вызывает у меня сильную злость и слезы, особенно когда я думаю о том, что наших солдат приносят в жертву этой чепухе», — пояснил один из пользователей Сети. «Демократы не могли бы управлять даже тележкой с едой, а они управляют целым государством», — подчеркнул другой. «Совершенно некомпетентная исполнительная власть, сильно скомпрометированная армия и напуганное до слепоты население — вот рецепт полного хаоса», — резюмировал третий.

Ранее сенатор Алексей Пушков указывал, что Вашингтон создает «предвоенную» обстановку на Украине для давления на Москву. Он также сравнивал Соединенные Штаты с разрушающимся карточным домиком, передает Национальная служба новостей.