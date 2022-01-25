Постпред КНР при ООН Цзюнь пожелал исполнения резолюции об олимпийском перемирии

Пекин, 25 января. Все государства должны соблюдать олимпийское перемирие в связи с пекинской Олимпиадой. С таким заявлением выступил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

В ходе общения с журналистами китайский дипломат обратился к мировому сообществу на фоне ситуации с Украиной. Он призвал всех начать диалог и объявить перемирие.

«Мы слышали от России, что она не собирается развязывать какую-либо войну, мы слышали от Украины, что у них нет намерения вести какую-либо войну. Так что сейчас нам следует призвать все соответствующие стороны сесть за стол переговоров и найти решение посредством диалога», — высказался Чжан Цзюнь.

Ранее сообщалось, что Олимпиада в Пекине оказалась под угрозой из-за посылки с «омикроном» из Канады. Теперь в Китае собираются ужесточить ограничения.

Как заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин, страны Запада потакают провокациям Киева. По его словам, Запад раскручивает надуманную угрозу «вероятного вторжения» России на Украину, передает НСН. В Кремле обвинения в «нападении» на Киев также не раз отвергали. Москва заявила, что Западу выгодно раскручивать эту провокацию, чтобы оправдать расширение НАТО на восток.