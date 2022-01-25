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Еврокомиссия: быстрое распространение омикрона повлияет на экономику ЕС

Экономика
Еврокомиссия: быстрое распространение омикрона повлияет на экономику ЕС
europa.rs  /  Официальный сайт Еврокомиссии

Брюссель, 25 января. Быстрое распространение штамма «Омикрон» окажет влияние на экономику ЕС, однако не остановит тренд на ее восстановление, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по ВВП еврозоны. Такая динамика не наблюдалась несколько десятилетий. Но после ослабления ограничительных мер фиксируется тенденция к укреплению экономики.

«ВВП вряд ли в ближайшее время останется неподверженным влиянию быстрого распространения омикрона… Однако мы не ожидаем, что восстановление экономики прекратится», — пояснил Домбровскис.

Тем не менее инфляция в еврозоне к концу 2021 года ускорилась до 4,9%, что является рекордом с июля 1991 года. Экономисты предупреждали, что подобный сценарий возможен в условиях массовых госзаимствований стран Европы для оказания помощи бизнесу и населению.

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