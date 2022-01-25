Канье Уэст обратился к Ким Кардашьян с требованием не манипулировать его детьми

Лос-Анджелес, 25 января. Рэпер Канье Уэст предупредил экс-супругу Ким Кардашьян, что не позволит мешать его общению с детьми. Артист решил расставить все точки над «i» в отношениях с моделью.

Звездная пара Ким Кардашьян и Канье Уэст окончательно распалась в прошлом году: супруги официально оформили развод и разделили опеку над детьми. Несмотря на это, кажется, в их отношениях все еще есть разногласия. Так, музыкант неожиданно обратился к модели в интервью The Hollywood Reporter с предупреждением.

«Ты можешь делать все, что угодно. Можешь выступать на SNL и шутить там обо мне. Можешь распускать обо мне слухи. Но никогда не манипулируй моими детьми. Все будет по закону, детка», — подчеркнул рэпер.

Жесткие высказывания артиста объясняются инцидентом, который произошел в день рождения его дочери Чикаго. Кардашьян устроила праздник, на который не позвала бывшего мужа. Она также скрыла от него информацию о месте проведения вечеринки. По словам Уэста, он узнал о празднике лишь от рэпера Трэвиса Скотта.

Несмотря на трудности с семьей, Уэст уже с головой погрузился в новые отношения. Рэпер посетил модный показ Kenzo вместе с актрисой Джулией Фокс, звездой триллера «Неограненные алмазы».