Фигурист Егор Базин и тренер Денис Самохин заразились коронавирусом

Красноярск, 25 января. Известный российский фигурист Егор Базин и его тренер Денис Самохин пополнили список российских спортсменов, получивших положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Базин выступает в танцах на льду в паре с Елизаветой Худайбердиевой. Самохин является их тренером. Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на собственный источник, все трое находятся на предолимпийском сборе, проходящем в Красноярске.

Стоит отметить, что Базин и Худайбердиева числятся среди первых запасных на зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине в танцах на льду. Состязания пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля. В рамках Игр будут разыграны 109 комплектов наград в семи видах спорта.

Олимпийский комитет России ранее объявил окончательный состав национальной команды на Олимпиаду. Делегация насчитывает 461 представителя.

Президент России Владимир Путин в своем традиционном напутственном слове олимпийской сборной 25 января отметил, что ждет от спортсменов высшего пилотажа на состязаниях в Пекине.