Кабмин начнет финансировать инфраструктуру ЖКХ из средств ФНБ в 2022 году

Москва, 25 января. Правительство России намерено в 2022 году приступить к реализации механизма финансирования инфраструктуры ЖКХ из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее сообщалось о планах кабмина направить средства на строительство автомобильных и железных дорог и других объектов, которые станут основой для экономического развития. Кроме того, в рамках программы Минфин предложил штрафовать предприятия, которые задерживают больше месяца перечисление полученных на инфраструктурные проекты средств ФНБ.

«В текущем году мы продолжим реализацию всех инструментов инфраструктурного меню, дополнительно планируем начать реализацию механизма финансирования инфраструктуры ЖКХ с использованием средств ФНБ. Всего на реализацию инженерной инфраструктуры планируется направить 150 млрд (рублей — Прим. ред)«, — уточнил Хуснуллин на совещании правительства.

Президент Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции заявил, что развитие инфраструктуры, автомобильных, железных дорог, а также авиационного транспорта является одним из важных драйверов роста. По его словам, в эту сферу будут вложены колоссальные ресурсы.