Уроки блэкаута: энергетическая система среднеазиатских республик должна быть интегрирована с российской

Вот уж нарочно не придумаешь: две параллельные картинки в один и тот же день 25 января 2022 года.
Средняя Азия, 10:57 утра по местному времени — перегрузка 500 МВт мощности на сети KEGOC в Казахстане, аварийный сброс нагрузки, многочасовой блэкаут сразу в трех странах, объединенных восстановленной в 2018 году общей энергосистемой: помимо юга Казахстана без электричества оказались Кыргызстан и Узбекистан. Прекратили работу аэропорты, школы, больницы, улицы без работающих светофоров, жилые дома без воды и частично без отопления — отключились системы электронасосов. Не работают общественный электротранспорт, включая ташкентский метрополитен, мобильная связь, мобильный интернет, банкоматы… Представители энергетиков Казахстана, Киргизстана и Узбекистана возлагают вину друг на друга и на единую энергосистему Средней Азии, созданную еще в советское время. Она плохая, она виновата…
Украина, 12:00 по местному времени. Из энергетического баланса Незалежной выпадает почти 2 ГВт мощностей: аварийно останавливаются два блока АЭС: №1 на Хмельницкой и №4 на Запорожской. Дефицит оперативно покрывается аварийными поставками из Белоруссии, России, а также подключением резервных тепловых (угольных) мощностей. Ни о каком «блэкауте» и речи не идет, хотя актуальные политические отношения между Украиной и Россией, а также Украиной и Белоруссией трудно назвать нормальными. Но все срабатывает «на автомате», как в советские времена.
Потому что, как говорил некогда Бисмарк: «Меня не интересуют ваши намерения — меня интересуют ваши возможности». И как бы прихотливо ни менялись порой политические векторы, базовые экономические, особенно инфраструктурные, взаимозависимости от этого никуда не исчезают. И чем стабильнее будут экономики соседних с Россией стран, тем большим количеством взаимовыгодных связей будут подкреплены отношения с ними.
Стоит напомнить, что по итогам 2021 года в России был произведен рекордный объем электроэнергии (1,131 трлн кВтч, рост на 6,1%), а ее экспорт увеличился в 2,2 раза, до 25 млрд кВтч, составив более 2% от общего производства.
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