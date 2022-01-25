Sohu: Россия может рассчитывать на поддержку восьми стран в случае войны с США

Пекин, 25 января. Россия может рассчитывать на поддержку сразу восьми стран в случае начала полномасштабного конфликта с США.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что отношения между США и Россией в последние годы оставляют желать лучшего. Именно поэтому военные эксперты все чаще говорят, что вооруженный конфликт может вспыхнуть в любой момент. При этом в Китае убеждены, что Москва в случае войны не останется один на один со своим оппонентом, передает «ПолитРоссия».

«Если начнется война, восемь стран без колебаний поддержат Россию», — говорится в статье.

Эксперты назвали главных союзников РФ в возможном военном противостоянии с американцами. В список вошли Казахстан, Белоруссия, Армения, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Сирия. Именно эти государства окажут поддержку Москве не стандартными заявлениями в публичном пространстве, а реальными действиями. Аналитики считают, что совместными усилиями перечисленные страны смогут остановить агрессию США. Современные вооружения и хорошо подготовленные военнослужащие обеспечат России победу.

Ранее военные эксперты сравнили боевые возможности ВС РФ и США. По их словам, российские военнослужащие имеют гораздо больше шансов одолеть противника в случае войны.