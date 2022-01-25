Федосеева-Шукшина призналась, что попала в дом престарелых из-за болезни дочери

Москва, 25 января. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, что вынуждена была поехать в дом престарелых, так как ее дочь Ольга заразилась коронавирусом, а ей не хотелось жить одной.

Заслуженная артистка России попала в дом престарелых «Идиллия» по собственному желанию, так как ее дочь заболела COVID-19, и оставаться с ней в доме было небезопасно.

«Дело было вот как. На Крещение Оля вернулась из поликлиники с диагнозом — коронавирус. Тут я поняла, что мне на Бочкова, где мы сейчас живем вместе с дочкой, оставаться с зараженным человеком небезопасно. Всегда есть возможность пожить в моей квартире в Новой Москве, но я не хочу, все-таки не привыкла жить одна, вот тогда и созрело решение отправиться в резиденцию для пожилых людей», — рассказала актриса «Собеседнику».

В пансионате у Шукшиной также выявили коронавирус после нескольких тестов, поэтому она решила вернуться домой к дочке. Артистка рассказала, что у нее нормальное состояние. Она пожаловалась только на жесткое дыхание.

Ранее стало известно, что Федосеева-Шукшина покинула пансионат для пожилых людей, куда ее определила дочь Ольга. Об этом рассказала адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник.