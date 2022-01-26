Литва заявила, что готова вести войну с Россией, но только на территории Украины

Европа настроилась на военный конфликт с Россией, который западные стратеги хотят сделать чужими руками. США, Великобритания и страны Евросоюза насыщают Украину оружием и нагнетают антироссийскую истерию, рассчитывая остаться в стороне. Об этом ФАН рассказал эксперт по внутренней и внешней политике Украины Игорь Друзь.

Накануне глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис на заседании в Брюсселе заявил, что готов «защищать международный порядок на фронте», если Россию не удастся сдержать санкциями. Он уточнил, что на Украине, по его мнению, «будет происходить битва за Европу».

Политический и общественный деятель Игорь Друзь высказал мнение, что спецслужбы США и Великобритании сразу же после развала СССР приступили к превращению бывшей братской для российского народа украинской социалистической республики в антироссийский проект, «таран» против нашей страны. Он заявил, что именно для этого на Украине в 2014 году был организован государственный переворот с последующим назначением правительства, подчиняющегося властям Соединенных Штатов.

«Ситуация трагикомична. С одной стороны, маленькие страны Прибалтики, у которых вооружение и степень профессионализма личного состава вооруженных сил оставляют желать лучшего, собрались защищать огромную Украину. С другой стороны, литовский чиновник проболтался: Запад рассчитывает на то, что война с Россией состоится, и плацдармом для боевых действий они выбрали Украину. Вашингтон, Лондон и Брюссель собираются воевать с Москвой «до последнего украинца». Стратеги НАТО готовы разрушить украинские города и уничтожить население чужой для них страны, чтобы нанести удар по России», — поделился своими мыслями эксперт.

Аналитик добавил: он надеется, что войны на Украине, которую так ждут на Западе, не будет, хотя кровавые провокации, по его словам, возможны. Друзь заметил, что зимой наступление объединенным ВСУ даже при поддержке НАТО проводить будет крайне сложно. Кроме того, при громкой пропагандистской кампании украинских и европейских информационных агентств всеобщей мобилизации Киев не объявляет. Политолог добавил, что, если военные НАТО все-таки спланируют нападение, Вашингтон, по его мнению, заменит президента Украины, так как Владимир Зеленский с ролью верховного главнокомандующего вряд ли справится. Игорь Друзь признался, что надеется: кровопролития в обозримом будущем все-таки не будет, Пентагону не удастся воплотить свои планы в жизнь.

Ранее ФАН объяснил, для чего США «поджигают» страны, расположенные поблизости от России. По мнению экспертов, очередной «горячей точкой» может стать Молдавия.