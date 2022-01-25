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Заразившийся коронавирусом Трегубов оценил свои шансы выступить на ОИ-2022

Спорт
Заразившийся коронавирусом Трегубов оценил свои шансы выступить на ОИ-2022
TACC  /  EPA / RICH LAM

Москва, 25 января. Российский скелетонист Никита Трегубов, заразившийся COVID-19, рассказал о своем состоянии здоровья в преддверии старта Олимпиады в Пекине.

Никита Трегубов находится под наблюдением врачей и бессимптомно переносит коронавирус. Об этом двукратный призер ОИ рассказал в интервью изданию «Спорт-Экспресс». Скелетонист выразил надежду на то, что сможет поучаствовать в пекинской Олимпиаде.

«Соревнования еще нескоро. Я надеюсь, что у меня есть шансы попасть, если меня не снимут. До моих соревнований еще долго. Можно вылететь любого числа — главное сдать два отрицательных теста до Китая», — подчеркнул Трегубов.

Ранее Олимпийский комитет России утвердил окончательный состав национальной команды на Игры в Пекине. В него вошли 212 спортсменов.

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