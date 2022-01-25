«Зона Казахстана 2.0». Какие итоги миротворческой операции ОДКБ?

Закончилась миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане, военный контингент покидает республику, остановив там мародерство и кровопролитие. Какими будут и какими должны быть итоги этой уникальной военной операции?

По словам автора программы «Зона», публициста Игоря Кимаковского, ситуация в Казахстане в общем и целом вызвала у него горькое политическое послевкусие и оставила множество вопросов, как к руководству республики, так и к руководству России.

Почему президент Токаев поблагодарил ОДКБ за поддержку и попросил вывести миротворцев так быстро? Нужно ли было проводить эту операцию и спасать действующий казахстанский режим? Что сейчас важнее для России в политике на постсоветском пространстве? Ответы на эти и другие вопросы найдете в этом выпуске программы «Зона».