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«Зона Казахстана 2.0». Какие итоги миротворческой операции ОДКБ?

Видео

Закончилась миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане, военный контингент покидает республику, остановив там мародерство и кровопролитие. Какими будут и какими должны быть итоги этой уникальной военной операции?

По словам автора программы «Зона», публициста Игоря Кимаковского, ситуация в Казахстане в общем и целом вызвала у него горькое политическое послевкусие и оставила множество вопросов, как к руководству республики, так и к руководству России.

Почему президент Токаев поблагодарил ОДКБ за поддержку и попросил вывести миротворцев так быстро? Нужно ли было проводить эту операцию и спасать действующий казахстанский режим? Что сейчас важнее для России в политике на постсоветском пространстве? Ответы на эти и другие вопросы найдете в этом выпуске программы «Зона».  

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казахстан одкб проект зона
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