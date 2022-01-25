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Президент Израиля впервые в истории посетит ОАЭ

Весь мир
Президент Израиля впервые в истории посетит ОАЭ
Global Look Press  /  Lev Radin / ZUMAPRESS.com

Тель-Авив, 25 января. Президент Израиля Ицхак Герцог вылетит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 30 января, что ознаменует первый в истории официальный визит президента еврейского государства в монархию Персидского залива. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Герцог был приглашен наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном, считающимся фактическим правителем ОАЭ. Во время визита лидеры стран проведут переговоры.

Кроме того, израильский глава государства планирует встретиться с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бин Заидом Аль Нахайяном, эмиром Дубая шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом, высокопоставленными правительственными чиновниками и членами еврейской общины арабской страны.

31 января Ицхак Герцог также откроет «День Израиля» на выставке Dubai Expo 2020. Во время поездки в Эмираты главу государства будет сопровождать его супруга Михаль.

«Нам выпала честь войти в историю, совершив первый визит президента Израиля в ОАЭ. Этот важный визит происходит в то время, когда израильский и эмиратский народы заняты закладкой основ нового общего будущего. Я верю, что наше смелое новое партнерство преобразит Ближний Восток и вдохновит весь регион. Мы миролюбивая нация, и вместе мы расширим исторический круг мира, установленный «Авраамским договором», и создадим лучший, более терпимый и безопасный мир для наших детей», — отметил глава еврейского государства во время своей речи.

Опасный период

Визит президента Израиля состоится в непростой период, когда ОАЭ подверглись ракетному обстрелу со стороны йеменского движения хуситов, предположительно поддерживаемого Ираном. Кроме того, на прошлой неделе в результате атаки беспилотника на нефтяные объекты в Абу-Даби погибли трое рабочих.

В этой связи премьер-министр Израиля Нафтали Беннет приказал израильским службам безопасности оказать эмиратским коллегам любую помощь, которая могла бы содействовать защите от будущих нападений.

«Израиль поддерживает ОАЭ. Я поддерживаю Мухаммада бин Заида. Мир должен противостоять террору», — написал он в письме наследному принцу Абу-Даби.

Нормализация отношений

Израиль и ОАЭ нормализовали отношений в рамках «Авраамского договора», заключенного при посредничестве Соединенных Штатов в сентябре 2020 года. Благодаря примирению контакты между государствами стали открытыми, а взаимодействие стало только расширяться.

Президент Израиля впервые в истории посетит ОАЭ 30 января
Федеральное агентство новостей /

В декабре 2021 года премьер-министр Израиля Нафтали Беннет посетил Абу-Даби, где встретился с Мухаммадом бин Заидом. Визит также стал историческим: никогда ранее глава правительства Израиля не посещал ОАЭ.

Экс-премьер Биньямин Нетаньяху, сыгравший важную роль в подписании «Авраамского договора», неоднократно пытался совершить поездку в Эмираты, но был вынужден несколько раз отменять планы. В итоге политик так и не нанес официальный визит в государство Персидского залива в качестве главы правительства.

В июне прошлого года глава МИД Яир Лапид — первый министр, посетивший Эмираты с официальным визитом — торжественно открыл посольство еврейского государства в ОАЭ. В рамках поездки шеф дипломатии также подписал ряд ключевых соглашений.

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