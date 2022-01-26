Ушли через подземный переход: украинские депутаты Рады спасались бегством от митингующих

После того, как под стенами украинского парламента начались стычки, депутаты начали спасаться бегством из здания Верховной рады через подземный переход. Об этом сообщают украинские СМИ.

25 января с самого утра проходит акция протеста с участием предпринимателей, которые приехали в Киев из различных регионов страны. Они требуют принятия парламентом законопроекта №5866-1, направленного на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Кроме того, люди возмущены тем, что обязательное применение кассовых аппаратов им не по карману, поскольку их себе могут позволить только большие торговые сети.

После того, как люди несколько часов простояли под стенами Рады на холодной погоде, они поняли, что никто из представителей власти к ним не выйдет. Поэтому они решили штурмовать здание украинского парламента. Правоохранители посчитали такую акцию отнюдь не мирной и начали разгонять толпу, вследствие чего произошли столкновения и задержания митингующих. Есть пострадавшие с обеих сторон. По данным украинских СМИ, всех депутатов эвакуировали из здания Верховной рады через подземный переход.

Как рассказал украинским журналистам один из участников акции протеста, лицо которого было окровавлено, его задержали правоохранители, брызнули в лицо слезоточивым газом и избили.

«Я просто стоял, меня схватили и начали избивать сотрудники полиции. Залили глаза слезоточивым газом. Я минут десять отходил! Просто схватили — я не ожидал такой дикости! Это намеренная провокация со стороны правоохранительных органов. Митингующие мирно здесь стояли, у нас были мирные требования. Никто не собирался совершать каких-либо провокационных действий или силу применять. Ни с того ни с сего работники полиции начали клином к сцене пробиваться, били и пшикали газом. Для чего это делается?» — заявил участник митинга.

Еще один участник акции под парламентом сообщил, что люди на коленях просили, чтобы их услышали, однако к ним так никто из представителей власти и не вышел. По его словам, если слуги закона их не услышат, то «все может закончиться третьим майданом».

«Люди на коленях просили, чтобы их услышали, однако к нам так никто из власти и не вышел. Мы будем стоять до конца. Мы отстаиваем свою позицию и свое право. Думаю, что все это закончится третьим майданом. Та власть, которую мы выбрали, отвернулась от нас на 180 градусов. Так не должно быть», — заявил украинец.

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