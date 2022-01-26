Отравился трупным ядом на вечеринке в морге: 5 невероятных фактов о Стасе Барецком

Соведущего набирающего бешеную популярность шоу с драками по правилам ММА Epic Fighting Championship Стаса Барецкого можно по праву назвать ветераном отечественного треш-движения. Массивный мужчина в красном пиджаке и золотыми цепями, позиционирующий себя в качестве «братка» из 1990-х, вызывает в российском обществе в равной степени как восхищение, так и отторжение. Сегодня мы опубликуем пять невероятных фактов о Стасе Барецком, которых вы наверняка не знали.
1. Его вес — 170 килограмм при росте 160 сантиметров
Шоумен признается, что жить в таких габаритах не так уж и комфортно.
«С другой стороны, я всегда был очень толстым, — заявил он. — И подобного рода массивность мне часто помогала в жизни. Например, когда на меня пытались оказать силовое давление: из-за моей коренастости противники просто не были в состоянии повалить меня на землю. Конечно, есть риск сердечного приступа, но смерти я не боюсь — работа с трупами научила меня спокойно воспринимать неизбежное».
2. Сидел в тюрьме восемь месяцев за рэкет
В 1990-е встреча с нынешним шоуменом могла бы закончиться для вас плачевно: Барецкий имел прямое отношение к криминалу, за что был наказан по всей строгости закона.
«После этого случая я понял, что правило «нужно быть, а не казаться» в преступном мире работает наоборот, — заметил он. — Теперь я стараюсь казаться бандитом, а не быть им в реальности».
3. Участвовал в похоронах Иосифа Кобзона
Помимо своей творческой и акционистской деятельности Стас Барецкий занимается похоронным бизнесом, являясь президентом Союза профессиональных ритуальных агентов. В этом качестве, по его утверждению, он участвовал в организации похорон самого Иосифа Кобзона.
«Это дало серьезный толчок моему делу, — признался Барецкий. — С тех пор я хороню бесплатно всех представителей шоу-бизнеса».
4. Отравился трупным ядом на вечеринке в морге
Однажды Барецкий в компании женщин не самого тяжелого поведения устроил веселые посиделки прямо в морге. По словам шоумена, он хотел произвести на них неизгладимое впечатление — и ему это удалось.
«Так получилось, что в помещении, где мы находились, не работали холодильники для тел, — сказал он. — И от них шел сильный трупный запах, который мы не заметили, поскольку были очень пьяны. Когда девушки ушли, я уснул прямо там же, где мы с ними тусовались — у открытых холодильников с мертвецами».
По словам шоумена, проснувшись, он понял, что сильно отравлен.
«Голова почти неделю гудела, а запах мертвечины у меня еще два месяца в носу стоял», — с ужасом вспоминает Барецкий.
5. Имел сексуальные связи со многими звездами российской эстрады
Шоумен утверждает: его нестандартная внешность не только не отпугивала, но и привлекала к нему эротическое внимание со стороны многих представительниц шоу-бизнеса.
«Будучи в сильном подпитии, они проявляли ко мне определенного рода интерес, — убеждает Барецкий. — Так что на всякого рода кооперативах мне без дела сидеть не приходилось».
Ранее Стас Барецкий заявил, что пристально следит за состоянием здоровья артиста Леонида Куравлева.