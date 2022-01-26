Отравился трупным ядом на вечеринке в морге: 5 невероятных фактов о Стасе Барецком

Соведущего набирающего бешеную популярность шоу с драками по правилам ММА Epic Fighting Championship Стаса Барецкого можно по праву назвать ветераном отечественного треш-движения. Массивный мужчина в красном пиджаке и золотыми цепями, позиционирующий себя в качестве «братка» из 1990-х, вызывает в российском обществе в равной степени как восхищение, так и отторжение. Сегодня мы опубликуем пять невероятных фактов о Стасе Барецком, которых вы наверняка не знали.

1. Его вес — 170 килограмм при росте 160 сантиметров

Шоумен признается, что жить в таких габаритах не так уж и комфортно.

«С другой стороны, я всегда был очень толстым, — заявил он. — И подобного рода массивность мне часто помогала в жизни. Например, когда на меня пытались оказать силовое давление: из-за моей коренастости противники просто не были в состоянии повалить меня на землю. Конечно, есть риск сердечного приступа, но смерти я не боюсь — работа с трупами научила меня спокойно воспринимать неизбежное».

фото из личного архива Стаса Барецкого /

2. Сидел в тюрьме восемь месяцев за рэкет

В 1990-е встреча с нынешним шоуменом могла бы закончиться для вас плачевно: Барецкий имел прямое отношение к криминалу, за что был наказан по всей строгости закона.

«После этого случая я понял, что правило «нужно быть, а не казаться» в преступном мире работает наоборот, — заметил он. — Теперь я стараюсь казаться бандитом, а не быть им в реальности».

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3. Участвовал в похоронах Иосифа Кобзона

Помимо своей творческой и акционистской деятельности Стас Барецкий занимается похоронным бизнесом, являясь президентом Союза профессиональных ритуальных агентов. В этом качестве, по его утверждению, он участвовал в организации похорон самого Иосифа Кобзона.

«Это дало серьезный толчок моему делу, — признался Барецкий. — С тех пор я хороню бесплатно всех представителей шоу-бизнеса».

Федеральное агентство новостей /

4. Отравился трупным ядом на вечеринке в морге

Однажды Барецкий в компании женщин не самого тяжелого поведения устроил веселые посиделки прямо в морге. По словам шоумена, он хотел произвести на них неизгладимое впечатление — и ему это удалось.

«Так получилось, что в помещении, где мы находились, не работали холодильники для тел, — сказал он. — И от них шел сильный трупный запах, который мы не заметили, поскольку были очень пьяны. Когда девушки ушли, я уснул прямо там же, где мы с ними тусовались — у открытых холодильников с мертвецами».

По словам шоумена, проснувшись, он понял, что сильно отравлен.

«Голова почти неделю гудела, а запах мертвечины у меня еще два месяца в носу стоял», — с ужасом вспоминает Барецкий.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

5. Имел сексуальные связи со многими звездами российской эстрады

Шоумен утверждает: его нестандартная внешность не только не отпугивала, но и привлекала к нему эротическое внимание со стороны многих представительниц шоу-бизнеса.

«Будучи в сильном подпитии, они проявляли ко мне определенного рода интерес, — убеждает Барецкий. — Так что на всякого рода кооперативах мне без дела сидеть не приходилось».

Ранее Стас Барецкий заявил, что пристально следит за состоянием здоровья артиста Леонида Куравлева.