Политические решения на Западе принимают люди, не разбирающиеся в экономике. Благодаря ускоренному принудительному переходу на «зеленую» энергетику в Европе наполовину разрушили промышленность, а сегодня, остро нуждаясь в газе, требуют от России поставок, но газ не закупают. Ситуация похожа на проявление психического заболевания, об этом ФАН заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Ранее в европейской прессе появились сообщения, что власти Великобритании опасаются: жесткие экономические санкции против России могут спровоцировать нашу страну на ответные меры, в том числе вызовут сокращение поставок газа в Европу, а это угрожает энергетическим кризисом Брюсселю и Лондону.

Посольство России в Лондоне ответило на публикации британских изданий о вероятном сокращении поставок газа в страны Европы.

«Поясните, пожалуйста, вы хотите, чтобы мы поставляли больше газа или меньше? «Северный поток — 2» готов и ждет», — написали в официальном аккаунте представители МИД РФ.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Европа продолжает искать новые способы давления на нашу страну. При этом экономическая логика ясно показывает, что страны Европы и Россия взаимозависимы. Как бы наше государство ни изображали западные источники информации, обойтись без нашей страны Европа просто не может. Мы контролируем треть европейского топливного рынка. Наша страна слишком велика, чтобы европейцы могли жить без России. Многие европейцы это давно поняли. Они также понимают, что экономические конфликты с Москвой влекут проблемы для всех стран Европы. Причем причина этих конфликтов находится не в России», — подчеркнул магистр политологии.

Заведующий кафедрой «Прикладная политология» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Константин Симонов напомнил, что уже около восьми лет отношения коллективного Запада с Россией находятся в глубоком кризисе, и Евросоюз с Великобританией давно запутались в собственных противоречиях.

Российский политолог напомнил, что сегодня цены на газ в Европе превысили отметку в 1150 долларов за 1000 кубометров, и причина этих цен именно в позиции Евросоюза. С одной стороны, Брюссель стремится сделать так, чтобы Россия поставляла меньше газа, с другой — говорит о нехватке топлива и винит в этом русских.

«То, что устроили сегодня в отношениях с «Газпромом» власти европейских стран, выглядит как издевательство над самим собой. Ситуация абсурдна: «Северный поток — 2» готов к работе, он заполнен газом в объеме 55 миллиардов кубометров, но его не сертифицируют. Евросоюз не хочет заключать долгосрочные договоры и покупает газ по спотовым ценам, при этом денег на подобные цены у Европы нет. Парадокс в том, что европейцы хотят сохранить с помощью России свою экономику, но одновременно с этим вносят в коммерческие отношения политику и сами мешают себе жить», — заметил собеседник ФАН.

Global Look Press / Stefan Sauer/dpa

Константин Симонов указал, что нелогичная политика Евросоюза завела его страны в тупик. При этом даже во времена холодной войны СССР вел торговлю с капиталистическими государствами, которые не смешивали бизнес и идеологическое противостояние. Аналитик высказал мнение, что сложившаяся ситуация в международной политике хуже, чем в семидесятые и восьмидесятые годы, и назвал ее максимально иррациональной. Он выразил уверенность: если стратегия Запада не изменится, Европа погрузится в разруху и хаос.

Ранее ФАН объяснил, почему экономическая стратегия властей Молдавии не имеет перспектив. Кишинев, не способный оплатить поставку газа в страну, должен либо полностью перестроить управление экономикой республики, либо пересмотреть свою стратегию отношений с Россией.