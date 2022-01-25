Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 21:14
21:13
Весь мир
Ливийская группировка RADA арестовала министра здравоохранения ПНЕ
21:07
Общество
Врач из Калининграда рассказал, можно ли заболеть коронавирусом после прививки
21:05
Шоу-бизнес
Алена Апина похвасталась фигурой после пластической операции
21:01
Экономика
Экс-нардеп Килинкаров предупредил о крахе экономики Украины из-за ожидания войны
21:01
Экономика
Объем выданных россиянам потребкредитов вырос на треть в 2021 году
20:59
Экономика
Bloomberg: Европа потеряет больше США при эскалации напряженности с Россией
20:57
Шоу-бизнес
Актер Депардье застрял в аэропорту Стамбула из-за сильного снегопада
20:56
Спорт
«Ростов» сделал заявление на фоне слухов об уходе Арутюнянца
20:55
Шоу-бизнес
Дима Билан пристыдил психолога Филатову за разбор его интервью Собчак
20:54
Политика
Читатели Breitbart поймали США на вмешательстве в дела Украины для сокрытия госдолга
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Минсельхоз России планирует уйти от компенсации прямых капзатрат

Экономика
Минсельхоз России планирует уйти от компенсации прямых капзатрат
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Москва, 25 января. Минсельхоз РФ намерен постепенно отказаться от компенсации прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК в качестве меры господдержки. Заявления главы ведомства Дмитрия Патрушева приводит ТАСС.

Об отмене механизма «капексов» глава ведомства сообщил на XIII съезде Национального союза производителей молока. Он призвал представителей отрасли обсудить другие инструменты возмещения затрат, которые будут не менее эффективными и поддержат агропромышленный комплекс.

«Но, тем не менее, в условиях, когда нам надо в рамках Доктрины продовольственной безопасности наращивать производство молока, дотягивать цифры до тех показателей, которые в доктрине установлены и, самое главное, с учетом того, что нам были выделены дополнительные деньги, мы приняли решение сохранить эту меру поддержки», — отметил Патрушев.

Россия может получить высокую прибыль от дальнейшего развития сельского хозяйства. Страна обладает наибольшим потенциалом, который сможет реализовать с применением современных технологий, считает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Минсельхоз России планирует уйти от компенсации прямых капзатрат
патрушев минсельхоз господдержка апк капзатраты
Комментировать