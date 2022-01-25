Минсельхоз России планирует уйти от компенсации прямых капзатрат

Москва, 25 января. Минсельхоз РФ намерен постепенно отказаться от компенсации прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК в качестве меры господдержки. Заявления главы ведомства Дмитрия Патрушева приводит ТАСС.

Об отмене механизма «капексов» глава ведомства сообщил на XIII съезде Национального союза производителей молока. Он призвал представителей отрасли обсудить другие инструменты возмещения затрат, которые будут не менее эффективными и поддержат агропромышленный комплекс.

«Но, тем не менее, в условиях, когда нам надо в рамках Доктрины продовольственной безопасности наращивать производство молока, дотягивать цифры до тех показателей, которые в доктрине установлены и, самое главное, с учетом того, что нам были выделены дополнительные деньги, мы приняли решение сохранить эту меру поддержки», — отметил Патрушев.

Россия может получить высокую прибыль от дальнейшего развития сельского хозяйства. Страна обладает наибольшим потенциалом, который сможет реализовать с применением современных технологий, считает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.