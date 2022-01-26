Они будут провоцировать: политолог Савин объяснил, что готовит НАТО

Страны — участницы НАТО, перебрасывающие в Восточную Европу дополнительные войска, истребители и корабли, создают в регионе опасность. Так считает политолог и главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика» Леонид Савин. В беседе с ФАН эксперт подчеркнул, что действия НАТО — это ненужная провокация, которая приближает кризис к открытому военному конфликту.

«На Западе готовят общественное мнение к войне с Россией. Это очевидно, и тут сложно что-то делать, если они уже приготовились к этому. Они почему-то уверены, что Россия будет нападать на Украину. Хотя я думаю, что будет наоборот. Они будут провоцировать украинских военных сделать какую-то провокацию на Донбассе. Поскольку там ряд граждан являются еще и гражданами России, то, естественно, это вынудит Москву принимать, какие-то меры. Вот они, видимо, пытаются реализовать такой сценарий», — объяснил Леонид Савин.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников, выступая перед журналистами в Верховной раде Украины, назвал условие, при выполнении которого могла бы состояться его встреча с российским коллегой Сергеем Шойгу.