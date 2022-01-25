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Депутат Забайкалья Михайлов признался, что погорячился в угрозах против зоозащитников

Политика
Депутат Забайкалья Михайлов признался, что погорячился в угрозах против зоозащитников
 /  Алиса Громова

Чита, 25 января. Призыв «ставить к стенке» зоозащитников вместе с бездомными собаками был продиктован эмоциями. В этом признался депутат законодательного собрания Забайкальского края Александр Михайлов.

По заверениям Михайлова, во время озвучивания инициативы его захлестнули эмоции. Так депутат прокомментировал предложение Губернатора Забайкалья по изменению федерального закона об отлове бездомных собак. Михайлов призывает полностью переписать документ.

«Я от своих слов не отказываюсь. Я, действительно, говорил, что нужно отстреливать бездомных собак... Конечно, у меня эти чувства выплеснулись на зоозащитников. Я сказал, что их нужно к стенке ставить. Хотя это не моя позиция. Но они должны нести ответственность... Стрелять, конечно, не надо», — объяснил политик РИА Новости.

Ранее старший помощник руководителя СУ СК России по Читинскому району Егор Марков сообщил, что после ситуации со смертельным нападением возбуждено уголовное дело.

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зоозащитники собаки михайлов
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