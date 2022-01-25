Депутат Забайкалья Михайлов признался, что погорячился в угрозах против зоозащитников

Чита, 25 января. Призыв «ставить к стенке» зоозащитников вместе с бездомными собаками был продиктован эмоциями. В этом признался депутат законодательного собрания Забайкальского края Александр Михайлов.

По заверениям Михайлова, во время озвучивания инициативы его захлестнули эмоции. Так депутат прокомментировал предложение Губернатора Забайкалья по изменению федерального закона об отлове бездомных собак. Михайлов призывает полностью переписать документ.

«Я от своих слов не отказываюсь. Я, действительно, говорил, что нужно отстреливать бездомных собак... Конечно, у меня эти чувства выплеснулись на зоозащитников. Я сказал, что их нужно к стенке ставить. Хотя это не моя позиция. Но они должны нести ответственность... Стрелять, конечно, не надо», — объяснил политик РИА Новости.

Причиной бурной реакции депутата стал несчастный случай в Забайкалье. В селе Домна стая уличных собак напала на семилетнюю девочку и растерзала ее. Михайлов предложил организовать для зоозащитников специальное НКО. Это позволит нести ответственность за действия как людей, так и животных.

Ранее старший помощник руководителя СУ СК России по Читинскому району Егор Марков сообщил, что после ситуации со смертельным нападением возбуждено уголовное дело.