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Банк России оценит возможность токенизации безналичных расчетов

Экономика
Банк России оценит возможность токенизации безналичных расчетов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 января. Банк России изучает целесообразность внедрения токенизированной формы безналичных расчетов для всех участников рынка и финансовой системы в целом. Об этом пишут «Известия».

В конце 2021 года регулятор провел встречу с представителями финансового рынка, где обсуждалась необходимость токенизации. Решение на данный момент еще не принято, и рассмотрение темы может быть продолжено после проведения дополнительного опроса от Ассоциации банков России. По словам ее вице-президента Алексея Войлукова, в начале прошлого года АБР уже представляла ЦБ эту концепцию в качестве альтернативы внедрению цифрового рубля.

«Если к текущим безналичным расчетам "приделать" токены, то операции станут именными и персонифицированными. Для этого не надо создавать новую архитектуру — достаточно сделать донастройку существующих систем. Предполагается, что такой инструмент не будет противовесом цифровому рублю — это будет еще один вариант», — уточнил Войлуков.

Международная платежная система Visa ранее опубликовала результаты исследования, согласно которому почти треть жителей России полностью отказались от наличных.

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Все новости / Экономика / Банк России оценит возможность токенизации безналичных расчетов
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