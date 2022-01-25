Банк России оценит возможность токенизации безналичных расчетов

Москва, 25 января. Банк России изучает целесообразность внедрения токенизированной формы безналичных расчетов для всех участников рынка и финансовой системы в целом. Об этом пишут «Известия».

В конце 2021 года регулятор провел встречу с представителями финансового рынка, где обсуждалась необходимость токенизации. Решение на данный момент еще не принято, и рассмотрение темы может быть продолжено после проведения дополнительного опроса от Ассоциации банков России. По словам ее вице-президента Алексея Войлукова, в начале прошлого года АБР уже представляла ЦБ эту концепцию в качестве альтернативы внедрению цифрового рубля.

«Если к текущим безналичным расчетам "приделать" токены, то операции станут именными и персонифицированными. Для этого не надо создавать новую архитектуру — достаточно сделать донастройку существующих систем. Предполагается, что такой инструмент не будет противовесом цифровому рублю — это будет еще один вариант», — уточнил Войлуков.

Международная платежная система Visa ранее опубликовала результаты исследования, согласно которому почти треть жителей России полностью отказались от наличных.