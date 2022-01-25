Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 21:14
21:13
Весь мир
Ливийская группировка RADA арестовала министра здравоохранения ПНЕ
21:07
Общество
Врач из Калининграда рассказал, можно ли заболеть коронавирусом после прививки
21:05
Шоу-бизнес
Алена Апина похвасталась фигурой после пластической операции
21:01
Экономика
Экс-нардеп Килинкаров предупредил о крахе экономики Украины из-за ожидания войны
21:01
Экономика
Объем выданных россиянам потребкредитов вырос на треть в 2021 году
20:59
Экономика
Bloomberg: Европа потеряет больше США при эскалации напряженности с Россией
20:57
Шоу-бизнес
Актер Депардье застрял в аэропорту Стамбула из-за сильного снегопада
20:56
Спорт
«Ростов» сделал заявление на фоне слухов об уходе Арутюнянца
20:55
Шоу-бизнес
Дима Билан пристыдил психолога Филатову за разбор его интервью Собчак
20:54
Политика
Читатели Breitbart поймали США на вмешательстве в дела Украины для сокрытия госдолга
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

The Irish Times: ирландские рыбаки могут помешать проведению масштабных учений ВМФ РФ

Армия
The Irish Times: ирландские рыбаки могут помешать проведению масштабных учений ВМФ РФ
ФБА «Экономика сегодня»

Дублин, 25 января. Ирландские рыбаки могут помешать проведению масштабных военно-морских учений ВМФ РФ, которые должны пройти у берегов города Корк в следующем месяце.

В публикации издания The Irish Times говорится, что в Ирландии нашли необычный способ сорвать российские маневры. Исполнительный директор Ирландской организации производителей рыбы Патрик Мерфи заявил, что местные рыбаки не стану отказываться от выхода в море из-за учений, передает «ПолитРоссия».

«Мы имеем право рыбачить здесь. Это наши воды», сообщил он.

Отметим, что российский ВМФ хочет провести маневры в международных водах в 240 километрах от побережья Ирландии. Предполагается, что в них будут задействованы до четырех боевых кораблей. Новости о предстоящей тренировке российских военных вызвала недовольство на Западе, после чего о готовности помешать учениям заявили и местные рыбаки.

Авторы статьи говорят, что рыбный промысел является единственным источником заработка для людей, живущих в Корке. Именно поэтому они продолжат рыбачить, невзирая на присутствие российских моряков.

Ранее сообщалось, что корабли Балтийского флота направились в указанные районы для выполнения задач боевой подготовки. Сообщалось также, что ВМФ РФ и ВМС Китая провели совместные учения «Мирное море», передает «Царьград».

Вернуться назад
Все новости / Армия / The Irish Times: ирландские рыбаки могут помешать проведению масштабных учений ВМФ РФ
учения вмф рф ирландия
Комментировать