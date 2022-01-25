The Irish Times: ирландские рыбаки могут помешать проведению масштабных учений ВМФ РФ

Дублин, 25 января. Ирландские рыбаки могут помешать проведению масштабных военно-морских учений ВМФ РФ, которые должны пройти у берегов города Корк в следующем месяце.

В публикации издания The Irish Times говорится, что в Ирландии нашли необычный способ сорвать российские маневры. Исполнительный директор Ирландской организации производителей рыбы Патрик Мерфи заявил, что местные рыбаки не стану отказываться от выхода в море из-за учений, передает «ПолитРоссия».

«Мы имеем право рыбачить здесь. Это наши воды», сообщил он.

Отметим, что российский ВМФ хочет провести маневры в международных водах в 240 километрах от побережья Ирландии. Предполагается, что в них будут задействованы до четырех боевых кораблей. Новости о предстоящей тренировке российских военных вызвала недовольство на Западе, после чего о готовности помешать учениям заявили и местные рыбаки.

Авторы статьи говорят, что рыбный промысел является единственным источником заработка для людей, живущих в Корке. Именно поэтому они продолжат рыбачить, невзирая на присутствие российских моряков.

Ранее сообщалось, что корабли Балтийского флота направились в указанные районы для выполнения задач боевой подготовки. Сообщалось также, что ВМФ РФ и ВМС Китая провели совместные учения «Мирное море», передает «Царьград».