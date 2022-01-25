Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 21:14
21:13
Весь мир
Ливийская группировка RADA арестовала министра здравоохранения ПНЕ
21:07
Общество
Врач из Калининграда рассказал, можно ли заболеть коронавирусом после прививки
21:05
Шоу-бизнес
Алена Апина похвасталась фигурой после пластической операции
21:01
Экономика
Экс-нардеп Килинкаров предупредил о крахе экономики Украины из-за ожидания войны
21:01
Экономика
Объем выданных россиянам потребкредитов вырос на треть в 2021 году
20:59
Экономика
Bloomberg: Европа потеряет больше США при эскалации напряженности с Россией
20:57
Шоу-бизнес
Актер Депардье застрял в аэропорту Стамбула из-за сильного снегопада
20:56
Спорт
«Ростов» сделал заявление на фоне слухов об уходе Арутюнянца
20:55
Шоу-бизнес
Дима Билан пристыдил психолога Филатову за разбор его интервью Собчак
20:54
Политика
Читатели Breitbart поймали США на вмешательстве в дела Украины для сокрытия госдолга
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дана Борисова посоветовала меньше пить оскандалившейся в самолете Анастасии Волочковой

Шоу-бизнес
Дана Борисова посоветовала меньше пить оскандалившейся в самолете Анастасии Волочковой
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 25 января. Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова оказалась в центре скандала: экс-балерину обвинили в дебоше на борту самолета. Ситуацию не смогла обделить своим вниманием телеведущая Дана Борисова — давняя неприятельница танцовщицы.

Борисова, комментируя ситуацию с Волочковой, объяснила произошедшее нахождением балерины на борту самолета в нетрезвом виде. Именно из-за этого, по мнению телеведущей, и разгорелся конфликт с бортпроводниками.

«Пить надо меньше! Меньше надо пить! И ее любимое Просекко — в первую очередь», — посоветовала ей Борисова в своем Instagram-аккаунте.

Сама Волочкова привела иную точку зрения: по мнению экс-балерины, виновниками конфликта стали якобы провоцировавшие ее бортпроводники. Версию «королевы шпагатов» подтвердил и ее избранник Сергей, находившийся в тот момент рядом с Волочковой в самолете.

Как рассказал мужчина, в какой-то момент его спутница приспустила маску, чтобы выпить кофе, после чего к ней подошел стюард в сопровождении двух вооруженных камерами девушек. Они начали снимать звезду. Сергей уверен, что стюард старательно выводил их на эмоции.

Позже к конфликту подключились сотрудники правоохранительных органов. По словам Волочковой, над ней с Сергеем «просто хотели поиздеваться», устроив это «дешевое шоу».

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Дана Борисова посоветовала меньше пить оскандалившейся в самолете Анастасии Волочковой
волочкова борисова балерина
Комментировать