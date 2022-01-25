Дана Борисова посоветовала меньше пить оскандалившейся в самолете Анастасии Волочковой

Москва, 25 января. Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова оказалась в центре скандала: экс-балерину обвинили в дебоше на борту самолета. Ситуацию не смогла обделить своим вниманием телеведущая Дана Борисова — давняя неприятельница танцовщицы.

Борисова, комментируя ситуацию с Волочковой, объяснила произошедшее нахождением балерины на борту самолета в нетрезвом виде. Именно из-за этого, по мнению телеведущей, и разгорелся конфликт с бортпроводниками.

«Пить надо меньше! Меньше надо пить! И ее любимое Просекко — в первую очередь», — посоветовала ей Борисова в своем Instagram-аккаунте.

Сама Волочкова привела иную точку зрения: по мнению экс-балерины, виновниками конфликта стали якобы провоцировавшие ее бортпроводники. Версию «королевы шпагатов» подтвердил и ее избранник Сергей, находившийся в тот момент рядом с Волочковой в самолете.

Как рассказал мужчина, в какой-то момент его спутница приспустила маску, чтобы выпить кофе, после чего к ней подошел стюард в сопровождении двух вооруженных камерами девушек. Они начали снимать звезду. Сергей уверен, что стюард старательно выводил их на эмоции.

Позже к конфликту подключились сотрудники правоохранительных органов. По словам Волочковой, над ней с Сергеем «просто хотели поиздеваться», устроив это «дешевое шоу».