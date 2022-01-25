Асмус заявила, что ее полночи преследовали «страшные звуки» из утопленного ноутбука

Москва, 25 января. Актриса Кристина Асмус рассказала, что утопила в ванне свой ноутбук, и призвала подписчиков никогда не брать с собой технику в ванную комнату.

Асмус рассказала, что случайно уронила дорогую технику в ванну. После происшествия она долго сушила ноутбук феном, но не смогла его спасти.

«Ночью я утопила свой ноутбук... Произошло это случайно и очень тупо. А так как в ванне было очень много пены и ванна огромная, я еще не сразу нашла его на дне», – рассказала Асмус на своей странице в соцсети Instagram.

Prt Scr instagram.com / @asmuskristina

Сервисный центр отказался принимать ноутбук актрисы, заявив, что его уже невозможно будет восстановить. Асмус рассказала, что аппарат полночи издавал «страшные звуки», которые мешали ей уснуть. Теперь актриса пытается вернуть хотя бы хранящуюся на ноутбуке информацию. Ее фанаты заметили, что Асмус могла бы умереть, если бы упавший в воду ноутбук был подключен к электропитанию.

Ранее звезда сериала «Интерны» и фильма «Текст» Кристина Асмус сделала шокирующее заявление в Instagram. Актриса призналась, что в свои 33 года начала курить и не может бросить.