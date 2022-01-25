Украина внесла президента Хорватии Милановича в базу сайта «Миротворец»

Киев, 25 января. Президент Хорватии Зоран Миланович оказался в черном списке Украины, попав в базу "Миротворец".

Миланович стал фигурантом базы националистического сайта в качестве «антиукраинского пропагандиста». Теперь ему запрещен въезд на Украину.

Националистический сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. В нем содержится открытая база данных людей, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Недавно в него попал бывший главком ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах из-за слов о российском Крыме. Также досталось внештатному советнику главы Офиса президента Украины Алексею Арестовичу, известному антироссийскими высказываниями. После того, как он объявил об увольнении, его тут же внесли в черный список, объявив «профессиональным провокатором».