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Гаспарян высмеял «оппозиционную армию» Тихановской, призванную снова раскачать Белоруссию

  /   Обновлено: 25 января 2022 20:12
Политика
Гаспарян высмеял «оппозиционную армию» Тихановской, призванную снова раскачать Белоруссию
Федеральное агентство новостей

Минск, 25 января. Свежая статистика белорусской прокуратуры выставила на посмешище Светлану Тихановскую и ее западных кураторов, утверждавших о сотнях тысяч приверженцев, ждущих только сигнала, чтобы снова поднять мятеж.

Главная «героиня» белорусского майдана, давно сбежавшая в Литву, уже не первый год пытается убедить публику, и в первую очередь своих европейских спонсоров в том, что на родине ее ждет целая армия сторонников. Истинные оппозиционеры, мол, затаились, но готовы при первом сигнале снова раскачать свою страну. Покровители Тихановской какое-то время повторяли за ней эту чушь, но в один прекрасный момент, видимо, поняли, что тем самым только дискредитируют себя. Сама Светлана упорно настаивает на своем, повторяя мантру о «несметной оппозиционной армии» в Белоруссии, скорее всего просто чтобы работодатели не выставили за дверь.

Тем временем сомнительный миф о белорусской оппозиции легко рассыпался от сухих статистических данных. На очередной идеологический провал Тихановской внимание своих подписчиков обратил известный политолог Армен Гаспарян, отметив, что слабые потуги Светланы оправдать свою роль «главной белорусской оппозиционерки» сейчас вызывают только недоуменную усмешку.

Гаспарян высмеял «оппозиционную армию» Тихановской, призванную снова раскачать Белоруссию
facebook.com / Светлана Тихановская

«Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что в прошлом году за экстремизм осудили чуть более полутора тысяч граждан. То есть всего 1,5 тысячи. Кто-то, конечно, мне может сказать: хватит цинизма, это же огромная цифра для страны. Я соглашусь, но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Вот эти полторы тысячи — это и есть костяк хваленой оппозиционной армии Тихановской, призванной раскачивать Белоруссию? Это и есть орда маленьких солдат Тихановской, так сказать выдрессированных на кухне в Литве? Это что, костяк революционного движения имени Латушко? И что бы они сделали? Это вот все, на что оказались способны. И смех, и грех. Ребят, с таким подходом к революции вам таким лучше не заниматься, лучше для начала классиков почитать», — не скрывая иронии посоветовал эксперт.

Гаспарян добавил, что из всех белорусских оппозиционеров времен неудачного майдана оказался Протасевич, который уже вышел из-под домашнего ареста и намерен сотрудничать с вполне себе прогосударственной организацией «Системная правозащита». Политолог отметил, что этого преобразившегося «врага режима» можно назвать яркой демонстрацией потенциала всех майданщиков Тихановской. Как показал опыт, парень отнюдь не гений, но все же он оказался умнее всех так называемых оппозиционеров, тем самым подчеркивая их уровень «революционного интеллекта».

Ранее военный обозреватель «КП» Виктор Баранец назвал фатальную ошибку Киева при подсчете численности ополчения ЛДНР.

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оппозиция белоруссия майдан литва Тихановская
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