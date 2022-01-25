Максимальная ставка по вкладам в российских банках может достичь 9%

Москва, 25 января. Максимальная доходность по вкладам в банках России за 2022 год превысит 8,5% и даже может достичь 9% — рекорда за последние пять лет, следует из материалов агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР).

При этом доходность вкладов в крупных банках может составить 10%, но при соблюдении определенных условий. Речь идет в том числе о размещении средств более чем на год с выплатой процентов в конце срока. Благодаря этому объем средств россиян на срочных депозитах по итогам года увеличится на 10–12% — до 2 трлн рублей.

Эксперты НКР рассчитывают, что позитивная динамика по части вкладов сохранится и на фоне роста их доходности. Ключевым триггером для роста вкладов станет повышение доходности срочных депозитов, уверены в агентстве.

Российские банки увеличили выдачу потребительских кредитов на 15% за 2021 год. Таким образом, граждане оформили свыше 15 млн кредитов. Столь высокие показатели связаны с эффектом низкой базы.