Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 21:13
21:07
Общество
Врач из Калининграда рассказал, можно ли заболеть коронавирусом после прививки
21:05
Шоу-бизнес
Алена Апина похвасталась фигурой после пластической операции
21:01
Экономика
Экс-нардеп Килинкаров предупредил о крахе экономики Украины из-за ожидания войны
21:01
Экономика
Объем выданных россиянам потребкредитов вырос на треть в 2021 году
20:59
Экономика
Bloomberg: Европа потеряет больше США при эскалации напряженности с Россией
20:57
Шоу-бизнес
Актер Депардье застрял в аэропорту Стамбула из-за сильного снегопада
20:56
Спорт
«Ростов» сделал заявление на фоне слухов об уходе Арутюнянца
20:55
Шоу-бизнес
Дима Билан пристыдил психолога Филатову за разбор его интервью Собчак
20:54
Политика
Читатели Breitbart поймали США на вмешательстве в дела Украины для сокрытия госдолга
20:52
Политика
Постпред КНР при ООН Цзюнь пожелал исполнения резолюции об олимпийском перемирии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Максимальная ставка по вкладам в российских банках может достичь 9%

Экономика
Максимальная ставка по вкладам в российских банках может достичь 9%
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 января. Максимальная доходность по вкладам в банках России за 2022 год превысит 8,5% и даже может достичь 9% — рекорда за последние пять лет, следует из материалов агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР). 

При этом доходность вкладов в крупных банках может составить 10%, но при соблюдении определенных условий. Речь идет в том числе о размещении средств более чем на год с выплатой процентов в конце срока. Благодаря этому объем средств россиян на срочных депозитах по итогам года увеличится на 10–12% — до 2 трлн рублей.

Эксперты НКР рассчитывают, что позитивная динамика по части вкладов сохранится и на фоне роста их доходности. Ключевым триггером для роста вкладов станет повышение доходности срочных депозитов, уверены в агентстве.

Российские банки увеличили выдачу потребительских кредитов на 15% за 2021 год. Таким образом, граждане оформили свыше 15 млн кредитов. Столь высокие показатели связаны с эффектом низкой базы.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Максимальная ставка по вкладам в российских банках может достичь 9%
банки вклады ставки по вкладам
Комментировать