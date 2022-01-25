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Будет серьезный удар: контрсанкции России обернутся для США большими проблемами
Политика
Будет серьезный удар: контрсанкции России обернутся для США большими проблемами
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Соединенные Штаты могут не рассчитывать на то, что им удастся без больших проблем ввести очередные санкции против России. С таким заявлением выступил президент Центра стратегических коммуникаций, политолог Дмитрий Абзалов.

Если Вашингтон все же введет новые ограничения против России, то это приведет к росту цен на топливо на американских заправках, считает эксперт. Кроме того, указал Дмитрий Абзалов, в США сразу же начнутся проблемы с поставками титана. Поэтому, считает он, контрсанкции России обернутся для США большими проблемами, и это будет «серьезным ударом».

«Рост цен на нефть — большая проблема для США, поскольку это сразу же приводит к росту цен на АЗС. Титан — большая проблема и сложность. Есть еще и ряд других точек. Через макроэкономику будет серьезный удар. Я очень сильно сомневаюсь, что Байден сейчас готов к такому типу противостояния. Тем более это еще будет политическим ударом. Ведь когда Байден был вице-президентом США, то произошло воссоединение Крыма с Россией. Если что-то еще будет потеряно, то его съедят республиканцы», — заявил он в эфире YouTube-канала «Украина.ру».

Будет серьезный удар: контрсанкции России обернутся для США большими проблемами
Федеральное агентство новостей /
Дмитрий Абзалов также заявил, что у России есть масса других вариантов, как можно ответить на санкции Вашингтона. По его словам, большим плюсом является то, что сегодня США не в состоянии контролировать все процессы, которые происходят в мире.

«Удар может быть нанесен по энергетике и по тем сферам, которые являются болезненными для США. Это, например, Ближний Восток, взаимодействие с Ираном, активизация военных походов с ракетами морского базирования «Циркон» к территории США, развертывание батареи, например, в Венесуэле. Есть целый ряд моментов, которые можно использовать. Особенность Российской Федерации заключается в том, что она работает в различных регионах мира. У Вашингтона сейчас не хватает ресурсов, чтобы заниматься всеми вопросами, которые сейчас происходят», — резюмировал Дмитрий Абзалов.

Соединенные Штаты сильно пожалеют, если попытаются навредить Российской Федерации. С таким заявлением выступил председатель комитета Государственной думы России по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.

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