«Никакого передела не будет»: адвокат Алешкин объяснил, почему внебрачный сын Абдулова останется без наследства

Внебрачному сыну Александра Абдулова вряд ли удастся доказать родство с известным актером, кроме того, он также может забыть о наследстве. Такое мнение в интервью ФАН озвучил адвокат Андрей Алешкин.

3 января исполнилось 14 лет со дня смерти кумира миллионов советских и российских женщин Александра Абдулова. Казалось бы, об актере давно все известно: головокружительная карьера в театре и кино, бурная личная жизнь. Однако недавно в СМИ появилась информация о наличии внебрачного сына у Александра Абдулова. История того, как это выяснилось, могла бы стать мотивом для какого-нибудь очередного российского сериала.

Как оказалось, в конце прошлого года в Ивановскую область навестить Альбину Абдулову, вдову старшего брата актера, отправилась Виктория Лановская. Она прожила в гражданском браке с Абдуловым чуть больше года. Альбина Абдулова решила подарить бывшей возлюбленной актера его белый пиджак. Когда начали проверять карманы, то оказалось, что в потайном отделе хранится старая фотография, на которой был запечатлен маленький мальчик, с подписью:

«Саша, это твой сын. Оля».

Новость сразу же получила огласку, а фото попало в Сеть. Через некоторое время мальчик на фотографии дал о себе знать, поскольку узнал себя на этом снимке. Им, кстати, оказался 34-летний актер Александр Коваль. Он рассказал, что его мама Ольга Коваль познакомилась с Абдуловым в Одесской киностудии. Простая швея в 1986-м работала костюмером, а кумир миллионов тогда снимался в кино «Десять негритят».

Естественно, сразу же стал вопрос о наследстве Александра Абдулова — может ли на него претендовать новоиспеченный внебрачный сын. Как рассказал в беседе с Федеральным агентством новостей адвокат Андрей Алешкин, вряд ли у Александра Коваля что-то получится доказать в суде.

«Есть основания полагать, что они могли и не знать о наследстве, что оно распределяется. Я так понимаю, что дела о наследстве таких личностей проходят в публичной плоскости, поэтому у меня есть большое сомнение в том, что они могли о нем не знать. Они пропустили сроки и не вступили в наследство, теперь они никак его не получат. Сейчас очень много может появиться различной информации, но и суд к этому критически отнесется, да и уже будет невозможно провести биологическую экспертизу и так далее. Это утопический процесс, я его серьезно не рассматриваю. Я точно могу сказать, что никакого передела наследства не будет», — заявил Андрей Алешкин.

Напомним, что в мае 2021 года в родственники, а точнее в сыновья к Абдулову набивался еще один человек — 47-летний Сергей Шипотько, который также заявил, что является внебрачным сынам знаменитости. Было проведено несколько тестов для установления родства, но все они не увенчались успехом.