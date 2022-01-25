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Власти Испании уклонились от ответа на вопрос России о войсках НАТО у своих границ

Политика
Власти Испании уклонились от ответа на вопрос России о войсках НАТО у своих границ
pixabay.com

Мадрид, 25 января. Испания проигнорировала высказывание посольства России в Мадриде по ситуации вокруг Украины.

Ранее российское посольство опубликовало пост, где указывалось, что Москва предложила деэскалацию, а взамен получила рост военного присутствия НАТО у границ своей страны.

«Испания особенно отличается своим желанием внести свой вклад», — говорится в тексте сообщения посольства РФ в Мадриде.

Журналисты попросили официального представителя правительства королевства Исабель Родригес прокомментировать ситуацию, но она уклонилась от ответа. Чиновница лишь сказала, что ситуация вокруг Украины представляет собой «интерес для общественного мнения в международном контексте». По ее словам, в связи с этим нужно «соблюдать благоразумие и осмотрительность».

Испанское правительство выступило за усиление военного присутствия НАТО в Черноморском регионе. Власти страны намерены направить боевые самолеты своих ВВС в Болгарию с целью «сдерживания России». В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что эскалация ситуации вокруг Украины повлечет серьезные экономические и политические последствия для России со стороны Германии. Он отметил, что Берлин ждет от Москвы конкретных шагов для разрядки напряженности вокруг Украины, сообщает НСН.

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украина россия испания
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