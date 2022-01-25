Эвелина Бледанс заступилась за детей Куравлева после переезда актера в дом престарелых

Москва, 25 января. Актриса Эвелина Бледанс высказалась о ситуации вокруг актера Леонида Куравлева, который оказался в пансионате. Звезда поддержала детей советской кинозвезды.

Леонид Куравлев оказался в больнице Коммунарке с симптомами пневмонии. На фоне подробностей о состоянии артиста в Сети начали появляться новости о том, что с прошлого года звезда картины «Афоня» жил не дома, а в пансионате. Актриса Эвелина Бледанс прокомментировала эту информации и заступилась за детей Куравлева.

«Никто его не сдавал. Там ситуация другая, он попал в реабилитационный центр, по-моему, на три месяца. Да, находился там круглосуточно, то есть с проживанием, но это было сделано с его согласия», — подчеркнула актриса в комментарии Woman.ru.

Бледанс отметила, что у Куравлева крепкие и теплые отношения с сыном и дочерью. Артистка заверила, что актер непременно вернется домой после выздоровления.

Ранее в Сети появилась информация о переводе Куравлева в хоспис после выписки из больницы. Сценарист Аркадий Инин признался, что потерял артиста и не имеет понятия, где тот находится.