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Эвелина Бледанс заступилась за детей Куравлева после переезда актера в дом престарелых

  /   Обновлено: 25 января 2022 20:04
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс заступилась за детей Куравлева после переезда актера в дом престарелых
Global Look Press  /  Комсомольская Правда/Global Look Press

Москва, 25 января. Актриса Эвелина Бледанс высказалась о ситуации вокруг актера Леонида Куравлева, который оказался в пансионате. Звезда поддержала детей советской кинозвезды.

Леонид Куравлев оказался в больнице Коммунарке с симптомами пневмонии. На фоне подробностей о состоянии артиста в Сети начали появляться новости о том, что с прошлого года звезда картины «Афоня» жил не дома, а в пансионате. Актриса Эвелина Бледанс прокомментировала эту информации и заступилась за детей Куравлева.

«Никто его не сдавал. Там ситуация другая, он попал в реабилитационный центр, по-моему, на три месяца. Да, находился там круглосуточно, то есть с проживанием, но это было сделано с его согласия», — подчеркнула актриса в комментарии Woman.ru.

Бледанс отметила, что у Куравлева крепкие и теплые отношения с сыном и дочерью. Артистка заверила, что актер непременно вернется домой после выздоровления.

Ранее в Сети появилась информация о переводе Куравлева в хоспис после выписки из больницы. Сценарист Аркадий Инин признался, что потерял артиста и не имеет понятия, где тот находится.

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Все новости / Шоу-бизнес / Эвелина Бледанс заступилась за детей Куравлева после переезда актера в дом престарелых
актер куравлев бледанс
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