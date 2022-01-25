Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 21:13
21:07
Общество
Врач из Калининграда рассказал, можно ли заболеть коронавирусом после прививки
21:05
Шоу-бизнес
Алена Апина похвасталась фигурой после пластической операции
21:01
Экономика
Экс-нардеп Килинкаров предупредил о крахе экономики Украины из-за ожидания войны
21:01
Экономика
Объем выданных россиянам потребкредитов вырос на треть в 2021 году
20:59
Экономика
Bloomberg: Европа потеряет больше США при эскалации напряженности с Россией
20:57
Шоу-бизнес
Актер Депардье застрял в аэропорту Стамбула из-за сильного снегопада
20:56
Спорт
«Ростов» сделал заявление на фоне слухов об уходе Арутюнянца
20:55
Шоу-бизнес
Дима Билан пристыдил психолога Филатову за разбор его интервью Собчак
20:54
Политика
Читатели Breitbart поймали США на вмешательстве в дела Украины для сокрытия госдолга
20:52
Политика
Постпред КНР при ООН Цзюнь пожелал исполнения резолюции об олимпийском перемирии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Белоруссия начала поставки энергии по аварийному запросу Украины

Экономика
Белоруссия начала поставки энергии по аварийному запросу Украины
pixabay.com

Минск, 25 января. Энергосистема Украины начала получать дополнительные мощности в качестве аварийной поддержки от Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минэнерго республики.

В Минске подтвердили, что откликнулись на просьбу соседнего государства. Такое решение было принято в рамках выполнения условий ранее заключенной договоренности.

«Предоставление электрической мощности осуществляется по запросу украинской стороны 25 января с 11.00 до 18.00 в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи. Максимальная мощность составит 150 МВт», — говорится в сообщении пресс-службы.

Официальный Киев пытался создать иллюзию контроля над ситуацией, однако не справился с этой задачей. Напускной оптимизм властей на фоне энергокризиса ранее прокомментировал директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Белоруссия начала поставки энергии по аварийному запросу Украины
украина белоруссия электричество электроэнергия энергетика кризис на украине
Комментировать