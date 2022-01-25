Белоруссия начала поставки энергии по аварийному запросу Украины

Минск, 25 января. Энергосистема Украины начала получать дополнительные мощности в качестве аварийной поддержки от Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минэнерго республики.

В Минске подтвердили, что откликнулись на просьбу соседнего государства. Такое решение было принято в рамках выполнения условий ранее заключенной договоренности.

«Предоставление электрической мощности осуществляется по запросу украинской стороны 25 января с 11.00 до 18.00 в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи. Максимальная мощность составит 150 МВт», — говорится в сообщении пресс-службы.

Официальный Киев пытался создать иллюзию контроля над ситуацией, однако не справился с этой задачей. Напускной оптимизм властей на фоне энергокризиса ранее прокомментировал директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.