Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 21:13
21:07
Общество
Врач из Калининграда рассказал, можно ли заболеть коронавирусом после прививки
21:05
Шоу-бизнес
Алена Апина похвасталась фигурой после пластической операции
21:01
Экономика
Экс-нардеп Килинкаров предупредил о крахе экономики Украины из-за ожидания войны
21:01
Экономика
Объем выданных россиянам потребкредитов вырос на треть в 2021 году
20:59
Экономика
Bloomberg: Европа потеряет больше США при эскалации напряженности с Россией
20:57
Шоу-бизнес
Актер Депардье застрял в аэропорту Стамбула из-за сильного снегопада
20:56
Спорт
«Ростов» сделал заявление на фоне слухов об уходе Арутюнянца
20:55
Шоу-бизнес
Дима Билан пристыдил психолога Филатову за разбор его интервью Собчак
20:54
Политика
Читатели Breitbart поймали США на вмешательстве в дела Украины для сокрытия госдолга
20:52
Политика
Постпред КНР при ООН Цзюнь пожелал исполнения резолюции об олимпийском перемирии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дом форварда «Фиорентины» Влаховича взяли под охрану после угроз фанатов

  /   Обновлено: 25 января 2022 20:02
Спорт
Дом форварда «Фиорентины» Влаховича взяли под охрану после угроз фанатов
Global Look Press  /  Claudio Giovannini/Keystone Press Agency

Флоренция, 25 января. Сотрудники правоохранительных органов охраняют дом нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича, которому угрожают болельщики «фиалок».

Итальянская полиция организовала патрули у дома сербского футболиста Душана Влаховича. Об этом информирует La Repubblica. Правоохранители стали охранять дом 21-летнего игрока после того, как разочарованные возможным переходом Влаховича в туринский «Ювентус» фанаты «Фиорентины» вывесили несколько оскорбительных баннеров с угрозами у стадиона «Артемио Франки». Более того, нападающему стали поступать угрозы в социальных сетях. В нынешнем сезоне Влахович провел 21 матч чемпионата Италии, в котором забил 17 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун заразился коронавирусом. С лета иранский форвард будет выступать за немецкий «Байер».

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Дом форварда «Фиорентины» Влаховича взяли под охрану после угроз фанатов
италия полиция охрана фиорентина влахович
Комментировать