Дом форварда «Фиорентины» Влаховича взяли под охрану после угроз фанатов

Флоренция, 25 января. Сотрудники правоохранительных органов охраняют дом нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича, которому угрожают болельщики «фиалок».

Итальянская полиция организовала патрули у дома сербского футболиста Душана Влаховича. Об этом информирует La Repubblica. Правоохранители стали охранять дом 21-летнего игрока после того, как разочарованные возможным переходом Влаховича в туринский «Ювентус» фанаты «Фиорентины» вывесили несколько оскорбительных баннеров с угрозами у стадиона «Артемио Франки». Более того, нападающему стали поступать угрозы в социальных сетях. В нынешнем сезоне Влахович провел 21 матч чемпионата Италии, в котором забил 17 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун заразился коронавирусом. С лета иранский форвард будет выступать за немецкий «Байер».