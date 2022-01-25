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Российские флаги появились на улицах Буркина-Фасо

  /   Обновлено: 25 января 2022 20:46
Весь мир
Российские флаги появились на улицах Буркина-Фасо
Федеральное агентство новостей  / 

Уагадугу, 25 января. Российские флаги стали новым символом освободительного движения в Буркина-Фасо.

Большое количество мирных граждан украшают отечественной атрибутикой помещения, улицы городов и фасады зданий, триколор рядом с национальными символами. Повсеместно можно наблюдать мотоциклистов, за которыми развеваются флаги нашей страны.

Российские флаги появились на улицах Буркина-Фасо
Федеральное агентство новостей /

Буркинийцы воспринимают Россию как символ свободы от неоколониализма бывших метрополий. На встрече представителей организации «Коалиция африканских патриотов» (COPA-BF), выступающих за молодых офицеров, которые свергли бывшего президента и ставленника Парижа Рока Марка Кристиана Каборе, столы участников мероприятия были накрыты флагами Мали, Буркина-Фасо и России.

Российские флаги появились на улицах Буркина-Фасо
Федеральное агентство новостей /

Республика стала третьей страной, в которой власть взяли в свои руки молодые полковники, вдохновившись примером Ассими Гоита и Мамади Думбуйя. Военные, заинтересованные в процветании отечества, а не в удовлетворении хищнических амбиций Франции, устали терпеть многолетние разграбления и бесчеловечное отношение Пятой республики, лоббируемое марионеточными правителями.

Российские флаги появились на улицах Буркина-Фасо
Федеральное агентство новостей /

Ближе к концу 2021 года страны коллективного запада начали использовать политические манипуляции, регулярно обещая вывести военные контингенты из-за сообщений о присутствии сотрудников «ЧВК Вагнера» в Мали. Однако никаких конкретных решений принято не было. Операции и миротворческие миссии бездействовали. Вместе с этим в Сахаро-Сахельском регионе активизировались террористы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на полях 76-й сессии Генасамблеи ООН заявил, что Москва готова оказать Мали комплексную поддержку в борьбе с радикальными формированиями.

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий».

Жители Буркина-Фасо увидели пример успешного сотрудничества с Москвой в лице Мали и ЦАР. Население заинтересовано в том, чтобы повторить опыт соседей и при поддержке Кремля освободить родину от радикалов.

Российские флаги появились на улицах Буркина-Фасо
Федеральное агентство новостей /

Ранее петербуржский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал события, произошедшие в Уагадугу. По словам бизнесмена, события в Буркина-Фасо не являются чем-то удивительным, так как страны Черного континента давно пытаются избавиться от вмешательства Запада, не считающегося с национальными интересами местного населения. Также он сравнил малийского лидера Ассими Гоита с Че Геварой.

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