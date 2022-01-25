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Финансист Татаринов: инвестиции в акции и валюту позволят накопить на квартиру

Экономика
Финансист Татаринов: инвестиции в акции и валюту позволят накопить на квартиру
unsplash.com  /  Kirill

Москва, 25 января. При удачных инвестициях в акции и валюту накопить на квартиру в России реально за пять-семь лет, заявил коммерческий директор инвесткомпании Glincom Иван Татаринов.

Сумма стартового капитала для вложений может быть любой. Однако если потенциальный инвестор планирует накопить на жилье, необходимо начать как минимум с 1 млн рублей для приобретения недвижимости в регионах и 3 млн — в Москве.

«При благоприятных раскладах и грамотном инвестировании со средней доходностью 25-30% годовых, можно накопить на квартиру за пять-семь лет. Главное помнить, что не стоит выводить средства каждый месяц, этим вы будете только кормить комиссиями брокера и финансовых консультантов», — пояснил эксперт в беседе с РИА Новости.

Аналитики компании «Метриум» ранее заявили, что покупка квартиры в ипотеку имеет ряд преимуществ перед долгосрочными накоплениями. Собирать деньги на жилье реально, но при условии, если уже есть недвижимость в собственности.

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валюта жилье инвестиции покупка жилья
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