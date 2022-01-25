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Организаторы концерта Адель в Лас-Вегасе назвали настоящую причину отмены выступления

  /   Обновлено: 25 января 2022 19:58
Шоу-бизнес
Организаторы концерта Адель в Лас-Вегасе назвали настоящую причину отмены выступления
Prt Scr youtube.com  /  Entertainment Tonight

Москва, 25 января. Певица Адель соврала о причине отмены концерта Лас-Вегасе. Исполнительница должна была давать большое шоу в выходные, но отменила его меньше чем за сутки до выступления. Стоимость билетов составляла до 30 тысяч долларов.

Сотрудники площадки Caesars Palace, где должен был пройти концерт, рассказали, что певица самостоятельно приняла решение об отмене шоу. Ее не устраивала организация — от хора до декораций. Об этом информировало издание TMZ.

Адель заявила, что не будет выступать, после того как увидела подготовленный бассейн, над которым она должна была парить во время шоу. Исполнительница назвала его старым прудом и устроила скандал, заявив, что не собирается петь в таком месте. После артистка опубликовала видео, на котором в слезах рассказала об отмене мероприятия из-за того, что члены ее команды заразились коронавирусом. Работники концертного зала были шокированы такими действиями певицы, когда узнали об этом, сообщает Daily Mail.

Ранее журнал Variety назвал лучшие песни прошедшего года. Журнал составил рейтинг из 50 англоязычных композиций 2021 года. В топ-10 попали песни Тейлор Свифт, рэпера Литтл Симз и британской певицы Клео Сол, Аллисон Расселл и Адель.

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Все новости / Шоу-бизнес / Организаторы концерта Адель в Лас-Вегасе назвали настоящую причину отмены выступления
концерт пандемия коронавирус
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