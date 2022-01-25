Столтенберг заявил о готовности НАТО обсуждать с Россией вопрос контроля над вооружениями

Брюссель, 25 января. Североатлантический альянс готов обсуждать с Россией контроль над вооружениями и ряд других связанных с безопасностью вопросов, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, НАТО готова к диалогу с российской стороной по вопросам контроля над вооружениями и прозрачности военных действий. При этом он подчеркнул, что Альянс не пойдет на компромисс по фундаментальным принципам военно-политического блока.

Столтенберг добавил, что Альянс отправит письменный ответ на предложения России по безопасности на этой неделе. Он также заявил, что НАТО не собирается размещать свои войска на территории Украины.

Ранее генсек говорил, что НАТО рассматривает возможность развертывания боевых групп в Черноморском регионе. По его словам, действия Альянса не будут ограничиваться переброской сил в Прибалтику.